Zehn Gründe für Nordrhein-Westfalen

Karneval im Rheinland

Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch erobern jedes Jahr die Jecken die Städte am Rhein. Bunt verkleidet feiern Millionen Menschen in den Straßen und Kneipen der Karnevalshochburgen. Besonders wild geht es in Köln zu. Hier gibt es den größten Rosenmontagszug Deutschlands: Rund 12.000 Jecken ziehen durch die Straßen und werfen den Zuschauern Unmengen von Süßigkeiten zu - wenn kein Corona ist.