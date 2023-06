Was 1882 als Segelregatta begann, ist längst zum größten Volksfest an der Ostsee geworden: An der diesjährigen Kieler Woche (17.-25. Juni 2023) nehmen 1400 Sportler aus 51 Ländern teil. Dazu kommt ein prall gefülltes Begleitprogramm mit Musik, Feuerwerk und Schiffsparaden, das wieder Millionen Schaulustiger an die Ostsee lockt.