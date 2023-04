Zehn Gründe für die Musikstadt Hamburg

KomponistenQuartier, noch mehr berühmte Musiker

Das Brahms-Museum ist Teil des KomponistenQuartiers in der Peterstraße. Es stellt berühmte Musiker vor, die in Hamburg gewirkt haben, etwa die Geschwister Fanny und Felix Mendelssohn. Auch der Dirigent und Komponist Gustav Mahler hatte sechs Jahre als Chefdirigent am Hamburger Stadttheater gearbeitet, bevor auch er 1897 nach Wien ging, in die damalige Weltstadt der Musik.