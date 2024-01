In Deutschland gibt es zwei Frankfurts. Das eine liegt im Westen, das andere - das kleinere - im Osten, direkt am Grenzfluss Oder. Am anderen Ufer befindet sich Frankfurts polnische Nachbarstadt Słubice, oben im Bild. Frankfurt (Oder) nennt sich auch Kleiststadt, denn hier wurde 1777 der Dichter Heinrich von Kleist geboren.