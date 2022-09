Fraglicher Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck eines Royals ist natürlich heikel. So reisen Charles und sein Sohn William nie im gleichen Flugzeug, damit sie nicht zusammen abstürzen können. 2013 geriet der Umwelt-Prinz in die Kritik, weil er zur Finanzierung seiner Wohltätigkeitsorganisationen Mineralwasser seiner royalen Eigenmarke in den Nahen Osten liefern ließ, wo es in Luxus-Supermärkten angeboten wurde.