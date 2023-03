Wie meldet man sich am Telefon?

Sie wollen etwas Sightseeing machen und dann abends essen gehen. Sie verabreden sich also mit Ihrer neuen Bekanntschaft und wollen einen Tisch per Telefon reservieren. Nennen Sie zuerst Ihren Vor- und Nachnamen, das ist so üblich in Deutschland. Dann können Sie den Grund Ihres Anrufs nennen. Meistens hat Ihr Gegenüber dann schon wieder Ihren Namen vergessen und wird dann nochmal danach fragen.