Weihnachtliches Mittelalter – Willkommen in Esslingen!

Hier gibt es etwas zu erleben! Der Esslinger Mittelaltermarkt hat an Attraktionen so einiges zu bieten: Ein reichhaltiges Rahmenprogramm rund ums Thema Mittelalter, einen Mitmachzirkus, ein Bogenschießturnier und und und. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember gibt es außerdem einen Fackelumzug mit anschließender Feuershow.