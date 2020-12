Zalando-Co-Chef gibt Ehefrau beruflichen Vorzug

Nach elf "einmaligen Jahren", in denen Zalando bei Rubin Ritter Priorität gehabt habe, wolle er seinem Leben nun eine neue Richtung geben. Das teilte der Co-Chef des Online-Modehändlers am Sonntag überraschend mit. Er wolle mehr Freiraum für seine Interessen jenseits des Unternehmens haben, dessen Co-Chef er gemeinsam mit den Zalando-Gründern Robert Gentz und David Schneider seit über einem Jahrzehnt ist.

"Ritter war präsenter als die beiden Mitgründer Schneider und Gentz. Von daher ist das schon überraschend", sagte Branchenanalyst Frank Rothauge von AHP Capital der DW. "Meiner Einschätzung nach dürfte sich allerdings für Zalando nicht viel ändern - weil die beiden anderen Gründer nach wie vor aktiv sein werden."

Zalando verzeichnet - wie viele andere Onlinehändler auch - durch die Corona-Pandemie ein starkes Wachstum: Im dritten Quartal lagen die Umsätze um 20 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Gerade in den zurückliegenden Tagen um den Black Friday herum konnte das Unternehmen seinen Kundenstamm noch einmal stark erweitern - Zalando zu Folge um rund eine Million. Der Co-Chef verlässt die Kommandobrücke also auf einer Erfolgswelle.

Finanziell schon jetzt ausgesorgt

In der "wachsenden Familie" des erst 38-jährigen Rubin Ritter solle nun der Beruf seiner Frau in den kommenden Jahren an erster Stelle stehen. "Meine Frau und ich sind uns einig, dass in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll", sagte Ritter. Frank Rothauge führt diese Entscheidung auch auf das vergleichsweise junge Alter Ritters zurück: "Rubin Ritter ist ja nicht in dem klassischen Manageralter zwischen 50 und 60, sondern deutlich jünger. Mit Familie und Kindern ist das in seinem Fall nachvollziehbar."

Zwei Jahre nach der Gründung des Unternehmens stieg Ritter bei Zalando ein. Als Co-Chef neben Gentz und Schneider ist er zuständig für Strategie und Kommunikation und führte das Unternehmen erst an die Börse und dann in die Gewinnzone. Finanziell muss sich Ritter nach elf Jahres des Aufstieges von Zalando jedenfalls keine Sorgen machen. So hatte er unter anderem Zugriff auf Aktien-Optionen des Unternehmens, die es ihm ermöglichten, Papiere für einen Euro zu kaufen. Seit dem Börsengang im Jahr 2014 hat sich der Wert der Papiere dann von 20 auf heute knapp 80 Euro vervierfacht. Nach einem Kurssprung in Folge der Corona-Pandemie stieß Ritter 600.000 Zalando-Aktien ab. Einem Bericht der FAZ zu Folge flossen damit fast 40 Millionen Euro auf sein Konto.

Auf den Weg gebracht: Zalando-Mitarbeiter im Logistikzentrum Erfurt (Thüringen)

Der nun angekündigte Rückzug zu Gunsten der Karriere seiner Frau und zu Gunsten der Familie jedenfalls dürfte auch eine Folge einer neuen Startup-Generation sein. In den vergangenen Jahren haben junge Menschen vornehmlich im digitalen Bereich viele Unternehmen ähnlich wie Zalando gegründet. Sie sind vergleichsweise jung und gehören einer Generation an, der die Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit mehr am Herzen liegt als früheren Generationen. Wird es solche Schritte deswegen vermehrt geben? "Ich glaube ja, und zwar dann, wenn das Management eben vergleichsweise jung ist", meint Frank Rothauge.

Eine Frau im Vorstand?

Wünschenswert mit Blick auf den Frauenanteil in Führungspositionen der deutschen Wirtschaft wäre das allemal: Nach der jüngsten Studie der gemeinnützigen AllBright Stiftung ist die Anzahl von Frauen in den Vorständen der 30 Dax-Börsenunternehmen im vergangenen Jahr von 29 auf 23 gefallen. Damit steht Deutschland im internationalen Vergleich schlecht da. Und in vielen Ländern ist der Trend zudem umgekehrt: In den USA ist der Frauenanteil in den Vorständen auf 30 Prozent geklettert. Und auch in Schweden (24,9 Prozent), in Großbritannien (24,5 Prozent), in Frankreich (22,2 Prozent) und in Polen (15,6 Prozent) steigt der Anteil von Frauen in den Führungsetagen der Konzerne.

Rubin Ritter wird sein Amt zur nächsten Aktionärsversammlung im kommenden Jahr niederlegen. Noch ist offen, ob nach ihm möglicherweise eine Frau in den Vorstand einzieht. So oder so wird es der Modehändler insgesamt schwer haben, die Erfolgswelle auf vergleichbarer Höhe weiter zu reiten. Zwar verzeichnen viele Onlinehändler durch die Pandemie starke Zuwächse. Insgesamt aber hat die Konsumstimmung der Menschen laut jüngsten Ergebnissen des Konsumbarometers des Einzelhandelsverbandes HDE nachgelassen. Experten beobachten in Folge der Pandemie auch eine höhere Sparneigung bei den Konsumentinnen und Konsumenten.

Das dürfte es auch für erfolgsverwöhnte Unternehmen wie Zalando im kommenden Jahr schwerer machen, die Ergebnisse dieses Jahres noch einmal zu erreichen. Auch das könnte bei der Rückzugs-Entscheidung des Zalando-Co-Chefs eine Rolle gespielt haben, meint Frank Rothauge: "Vermutlich wird das nächste Jahr nicht ganz so einfach wie dieses Jahr. 2020 hat man sich an exorbitant gute Zahlen bei Zalando gewöhnt. Und jetzt kommt es darauf an, ob man diese Zahlen auch im nächsten Jahr bestätigen kann. Vielleicht hat das auch zu der Entscheidung beigetragen."