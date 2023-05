Zahlreiche Tote nach Überschwemmungen in Ruanda

Mit der Schüssel gegen die Flut

Ein Mann schippt Wasser aus seinem Haus in Rubavu. Er hat Glück im Unglück: 5000 Häuser im Land seien komplett zerstört worden, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Weitere 2500 Häuser seien in Mitleidenschaft gezogen. Alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner müssten nun umgesiedelt werden.