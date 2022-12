DW Nachrichten

Zahlreiche Todesopfer nach schweren Regenfällen im Kongo

Heftige Überschwemmungen und Erdrutsche in der Demokratischen Republik Kongo forderten mindestens 120 Tote. In der Hauptstadt Kinshasa wurden in einigen Stadtteilen Häuser weggespült, ganze Straßenabschnitte sind verschwunden.