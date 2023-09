Zahl der weltweiten Streubomben-Opfer gestiegen

Streubomben gelten als heimtückisch. Noch lange nach dem Kampfgeschehen gefährden die Sprengsätze Menschen, oftmals Kinder. In der aktuellen Statistik hinterlässt der Krieg in der Ukraine seine Spuren.

Seit 2010 veröffentlicht die Hilfsorganisation Handicap International mit Sitz in München ihren Streubomben-Monitor. Für das vergangene Jahr verzeichnete sie die höchste Zahl von Opfern dieses Munitionstyps in der Geschichte dieser Statistik: 2022 sind weltweit 1172 Menschen durch Streumunition getötet oder verletzt worden. 95 Prozent aller registrierten Verletzten oder Getöteten kamen den Angaben zufolge aus der Zivilbevölkerung.

Die gestiegene Zahl der Opfer führt Handicap International vor allem auf den Einsatz von Streumunition im Ukraine-Konflikt zurück. Dort setze nicht nur Russland, sondern auch die Ukraine die Waffe ein. Die Entscheidung der USA im Juli 2023, Streumunition an die Ukraine zu liefern, schaffe einen "gefährlichen Präzedenzfall", so die Hilfsorganisation. Opfer wurden aber auch in sieben weiteren Ländern registriert: Aserbaidschan, Irak, Jemen, Laos, Libanon, Myanmar und Syrien.

Suche des syrische Zivilschutzes "Weißhelme" nach Überresten von Streubomben und Schrapnellen in Idlib (2021) Bild: Anas Alkharboutli/dpa/picture alliance

Unter Streumunition versteht man Raketen und Bomben, die über einem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freigeben. Der Einsatz ist umstritten, weil dadurch eine Vielzahl von Blindgängern im Kampfgebiet zurückbleibt.

Streubomben seien für die Zivilbevölkerung eine der gefährlichsten Waffen, da sie noch lange nach Beendigung des Konflikts zu Opfern führen können, so Handicap International. So wurden im vergangenen Jahr 183 Menschen Opfer von Streumunitions-Resten. Diejenigen, die die Explosion überlebten, verlören oft Hände und Füße oder erlitten schwere Verletzungen an lebenswichtigen Organen.

Der am 1. August 2010 in Kraft getretene Streubomben-Verbotsvertrag (Osloer Konvention) wurde bis heute von 124 Staaten unterzeichnet sowie von 112 ratifiziert. Die USA, Russland und die Ukraine gehören nicht zu den Vertragspartnern. Der frisch veröffentlichte Streubomben-Monitor 2023 bewertet die Umsetzung des Osloer Verbotsvertrags für den Zeitraum von Januar bis Dezember 2022. Der Bericht deckt demnach auch das erste Halbjahr 2023 ab, soweit Informationen verfügbar sind.

djo/AR (epd, kna)