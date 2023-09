Zahl der Flüchtlinge aus Berg-Karabach nimmt massiv zu

Nach dem Angriff Aserbaidschans auf Berg-Karabach steigt die Zahl der Flüchtlinge aus der Kaukasusregion offenbar sprunghaft an. Nicht zuletzt die Angst vor einer ethnischen Säuberung dort treibt die Menschen an.

Vier Tage nach dem Waffenstillstand in Bergkarabach flüchten immer mehr armenische Bewohner des aserbaidschanischen Gebiets nach Armenien. Die Führung der Armenier in Berg-Karabach rechnet mit einem Exodus der zuletzt auf 120.000 Menschen bezifferten Bevölkerung. Am Sonntagabend erklärte die Regierung Armeniens, aus Berg-Karabach seien rund 1000 Menschen geflüchtet; am Montagmorgen wurde diese Zahl bereits mit fast 5000 angegeben.

Wie Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichten, waren an der armenischen Grenze Hunderte weiterer Flüchtlinge zu sehen. In der Grenzstadt Kornidsor seien voll beladene Zivilfahrzeuge eingetroffen, weitere Autos mit Flüchtlingen würden sich von der Hauptstadt Berg-Karabachs, Stepanakert, auf den Weg über die Gebirgsstraße nach Armenien machten.

Armenien will Flüchtlinge bei sich aufnehmen

Die Armenier in der Region wollten nicht als Teil Aserbaidschans leben, sagte David Babajan, ein Berater der selbst ernannten Regierung von Berg-Karabach. Gegenüber Reuters sagte er, 99,9 Prozent der Armenier in der Kaukasusregion würden es vorziehen, das historische Stammland der Armenier zu verlassen. Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan hat zugesichert, sein Land werde alle ethnischen Landsleute aus Bergkarabach aufnehmen.

Armenien hat angekündigt, Flüchtlinge aus Berg-Karabach aufzunehmen Bild: Irakli Gedenidze/REUTERS

Aserbaidschan hatte nach der Eroberung Berg-Karabachs zwar zugesagt, die Rechte der Armenier dort zu respektieren. Die Armenier befürchten jedoch, dass sie verfolgt werden. Paschinjan betonte in seiner Rede an die Nation, dass die Armenier in Berg-Karabach sich immer noch der Gefahr einer ethnischen Säuberung ausgesetzt sehen würden.

Armenien fordert Mission der UN

In Berg-Karabach leben überwiegend ethnische Armenier, die die Region im Südkaukasus mit Hilfe der armenischen Regierung drei Jahrzehnte lang weitgehend kontrollierten. Das Gebiet hatte sich nach dem Zerfall der Sowjetunion von Aserbaidschan losgesagt, was international aber nicht anerkannt ist. Aserbaidschan startete am Dienstag einen breit angelegten Militäreinsatz. Einen Tag später stimmten die Armenier in Bergkarabach notgedrungen einer Feuerpause zu. Bei dem aserbaidschanischen Einsatz sollen Hunderte Menschen getötet und verletzt worden sein, darunter auch Zivilisten. Die Armenier haben der Weltgemeinschaft angesichts der jüngsten Entwicklungen bereits Untätigkeit vorgeworfen.

Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan Bild: Tigran Mehrabyan/PAN Photo/AP/dpa/picture alliance

Armenien fordert jetzt eine UN-Mission für Berg-Karabach. Die internationale Gemeinschaft solle alles für eine umgehende Entsendung von UN-Vertretern dorthin tun, sagte Außenminister Ararat Mirsojan in einer Rede vor den Vereinten Nationen. Ziel sei es, vor Ort die Einhaltung der Menschenrechte, die humanitäre Versorgung und die Sicherheit der Bevölkerung zu überwachen.

Welche Rolle spielt die Türkei?

Russland unterstützt traditionell Armenien, das sich von seinem Verbündeten aber wiederholt im Stich gelassen fühlte. Hinter Aserbaidschan wiederum steht die Türkei. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, sich noch an diesem Montag mit seinem Verbündeten, dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew zu treffen. Nach Angaben des türkischen Präsidentenbüros wird Erdogan für einen Tag in die autonome aserbaidschanische Exklave Nachitschewan reisen, um dort mit Alijew die Situation in Berg-Karabach zu erörtern.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Aserbaidschan 2020 mit Waffen unterstützt Bild: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Erdogan hatte die Aserbaidschaner im Konflikt von 2020 mit Waffen unterstützt. In der vergangenen Woche sagte Erdogan, er unterstütze die Ziele der jüngsten Militäroperation Aserbaidschans, sei aber nicht daran beteiligt.

bru/sti (dpa, rtr, afp)