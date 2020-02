Zaghaft: NATO und EU unterstützen Türkei

Mitgefühl und "politische Unterstützung" - beides haben die Verbündeten der Türkei ausgesprochen. Er habe in der vergangenen Nacht mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu über die Situation in Idlib und die syrischen Luftangriffe auf türkische Posten gesprochen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem zweistündigen Treffen des NATO-Rats. Das Bündnis helfe bereits in der Krisenregion, indem es den Luftraum mit seinem fliegenden Radarsystem AWACS überwache. Und schließlich fügte Stoltenberg noch ein paar warme Worte hinzu: "Die Türkei hat am meisten unter der Krise in Syrien gelitten", die NATO spreche ihre Solidarität aus. Was es nicht gibt, sind konkrete Maßnahmen irgendwelcher Art.

NATO: Bündnisverpflichtung im Krisenfall

Die Regierung in Ankara hatte sich auf Artikel 4 des NATO-Vertrages berufen, um die Bündnispartner zu einer Stellungnahme zu bewegen. Es ist erst das sechste Mal seit Gründung der NATO, dass der Artikel 4 von einem Mitgliedsland angerufen wird. Danach kann eine Regierung Konsultationen verlangen, wenn sie den Eindruck hat, dass ihre territoriale Integrität, ihre politische Unabhängigkeit oder ihre Sicherheit bedroht ist.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg: "Politische Unterstützung" für das Mitgliedsland Türkei

Die Schwelle liegt dabei niedriger als für den sogenannten Bündnisfall nach Artikel 5, in dem die NATO einem Mitgliedsland militärisch beisteht, wenn es Ziel eines bewaffneten Angriffs wird. Das Prinzip dahinter: Eine Attacke gegen ein NATO-Land gilt als Angriff gegen alle. Allerdings müsste es sich gegen einen Militärschlag auf dem Boden des betreffenden Mitgliedes handeln. Das einzige Mal, dass Artikel 5 bisher zum Einsatz kam, war nach dem 11. September 2001, als die NATO-Staaten der Einschätzung der US-Regierung zustimmten, dass die Terrorangriffe von außen gegen die USA gerichtet waren.

Es gab bereits 2012 eine Situation, in der die Türkei die NATO um Hilfe bat. Damals gab es eine Serie von Angriffen auf beiden Seiten der syrisch-türkischen Grenze, weil die Türkei Rebellengruppen im Kampf gegen das Assad-Regime unterstützte. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schoss Syrien unter anderem einen türkischen Kampfjet ab. Die NATO-Außenminister beschlossen daraufhin den Einsatz "Active Fence" und stationierten Patriot-Raketen und weitere Flugabwehrwaffen an der türkisch-syrischen Grenze. Unter anderem waren dort damals auch Bundeswehrsoldaten stationiert.

Ankara: Anzeichen einer politischen Kehrtwende

Die Anrufung der NATO scheint auf eine gewisse Kehrtwende in der türkischen Außenpolitik zu deuten. Noch beim NATO-Gipfel im britischen Watford im Dezember gab es starke Spannungen zwischen den USA und der Türkei, weil Präsident Recep Tayyip Erdogan sich entgegen allen Warnungen aus Washington für den Ankauf des russisches Raketensystems S400 entschieden hatte. Ein offener Eklat konnte nur knapp verhindert werden.

Seitdem gab es Zweifel an der Bündnistreue Ankaras. Der politische Flirt mit Moskau erweckte den Eindruck, als ob Erdogan den Partner wechseln wolle. Nach den Angriffen der vergangenen Nacht auf türkische Beobachterposten bei Idlib allerdings musste der türkische Präsident sich fragen, ob Moskau nur eigene Interessen verfolge - und eben nicht bereit sei, dem Assad-Regime Grenzen zu setzen, um türkische Soldaten zu schützen.

Unterdessen forderte ein türkischer Regierungssprecher eine Flugverbotszone an der syrisch-türkischen Grenze. "Die internationale Gemeinschaft muss handeln, um Zivilisten zu schützen", schrieb Fahrettin Altun auf Twitter. Diese Bitte könnten nur die USA erfüllen.

Dazu gibt es erste Stimmen aus dem US-Senat in Washington, wo Republikaner Lindsey Graham erklärte: "Die Welt schaut tatenlos bei der Zerstörung von Idlib durch Assad, Iran und die Russen zu." Wenn die Staatengemeinschaft unter Führung der USA "gegen diese Kräfte zurückschlagen würde", dann sei er zuversichtlich, dass diese "sich zurückziehen und den Weg für politische Verhandlungen öffnen würden, um den Krieg in Syrien zu beenden".

Graham gilt als Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, aber es ist unklar, ob er in seinem Namen gesprochen hat. Der Präsident hatte im vergangenen Jahr den Abzug seiner Soldaten aus dem Kurdengebiet im Nordwesten Syriens angeordnet. Gleichzeitig deutet eine Äußerung von Kay Bailey Hutchinson, US-Botschafterin bei der NATO, darauf hin, dass die USA Interesse daran haben, dass die Türkei in die Arme der NATO zurückkehrt: "Ich hoffe, Erdogan wird erkennen, dass wir früher seine Verbündeten waren und es auch für die Zukunft sind."

EU: Abwehr von Flüchtlingen

EU-Chefdiplomat Josep Borrell warnte unterdessen: "Es besteht das Risiko, in eine offene internationale Konfrontation zu rutschen." Seit Wochen bemühen sich die EU-Außenminister um Deeskalation in der Region Idlib und warnen immer wieder vor einer humanitären Katastrophe. Allerdings werden ihre Worte nicht gehört, denn sie sind kein aktiver Mitspieler in der Region und verfügen über keine Truppen oder Druckmittel, um ihrem Wunsch Nachdruck zu verleihen. Ein Engagement der NATO wiederum hängt von der Entscheidung der USA ab, ob sie in die politische und militärische Gemengelage am Ende des Syrien-Krieges hineingezogen werden wollen.

Idlib - eine humanitäre Katastrophe Auf der Flucht Die Staus auf den Straßen in der Region Idlib Richtung Norden zur türkischen Grenze sind lang. Denn von Süd und Ost rücken Soldaten des Assad-Regimes vor, mit Hilfe der Verbündeten Russland und Iran. Die Türkei unterstützt einige Rebellengruppen und ist auch selbst mit Soldaten in der Region präsent. Die Menschen wollen sich in Sicherheit bringen.

Idlib - eine humanitäre Katastrophe Ziel: Sicherheit Fast eine Million Menschen wurde seit Dezember vertrieben. Laut UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock habe sich in den vergangenen zwei Wochen "der Horror vervielfacht". Die heranrückenden Frontlinien hätten innerhalb weniger Tage große Bevölkerungsbewegungen ausgelöst. Assad will die Zivilbevölkerung aus der Provinz Idlib vertreiben. So soll die letzte Rebellenhochburg eingenommen werden.

Idlib - eine humanitäre Katastrophe Orte menschenleer gebombt Besonders die Gegenden um die Stadt Maarat al-Numan sind von den Angriffen betroffen. Die Stadt wurde nahezu menschenleer gebombt. Dort verläuft die wichtige Überlandstraße M5 - die sich von Damaskus über Aleppo bis zur türkischen Grenze zieht. Die meisten Menschen versuchen, es an die türkische Grenze zu schaffen. Die ist aber abgeriegelt.

Idlib - eine humanitäre Katastrophe Warten an der Grenze Bei den Bombardements seien alleine in der ersten Hälfte des Februars etwa 100 Zivilisten gestorben - darunter 35 Kinder, so UN-Nothilfekoordinator Lowcock. Der Respekt für das Leben von Unbeteiligten werde "eklatant missachtet". Diese Familie ist schon vor Monaten an die türkische Grenze geflohen und wohnt im Flüchtlingslager Kafrs Lusin. Sie hofft, dass die Türkei die Grenzen irgendwann öffnet.

Idlib - eine humanitäre Katastrophe 500.000 Kinder in Not Unter der fast eine Million Geflohenen sollen vor allem Frauen und schätzungsweise 500.000 Kinder sein. Wer an der türkischen Grenze keine Baracke findet, wohnt in einem Zelt. Die oft eilig aufgebauten Lager sind überfüllt, Menschen müssen bei teils Minusgraden in Hauseingängen und auf Kartons schlafen.

Idlib - eine humanitäre Katastrophe Wenig Essen und Medikamente Wer ein Zelt hat, teilt es sich meist mit einem Dutzend Familienangehöriger. In vielen Camps gehen die Medikamente aus, auch die Grundversorgung an Nahrung und Kleidung wird knapp. Ärzte, die vor Ort tätig sind, berichten, dass viele Kinder an Unterernährung leiden - manchmal sogar sterben. Auch die Kälte setzt den Geflohenen zu - und es sind bereits einige Menschen erfroren.

Idlib - eine humanitäre Katastrophe Eine Schule als Schutzort Zur Schule können die Kinder in der Region teilweise nicht mehr gehen. Gebäude wurden daher umfunktioniert: Aus einer Schule wurde eine Flüchtlingsunterkunft. Denn selbst die Lager werden manchmal zum Ziel der Bombardements.

Idlib - eine humanitäre Katastrophe Sie wollen Sicherheit Der illegale Weg über die Grenze in die Türkei ist teuer - das kann sich kaum einer leisten. Bis zu 2000 US-Dollar verlangen Schmuggler dafür. Und der Grenzübertritt ist lebensgefährlich: Türkische Grenzsoldaten sollen mit Wärmebildkameras Ausschau nach Menschen halten. Manchmal sollen sie auch auf Flüchtlinge schießen, die versuchen über die Mauer zu gelangen.

Idlib - eine humanitäre Katastrophe In Würde leben In Idlib spiele sich die größte humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts ab, sagen die Vereinten Nationen. Ob es eine Waffenruhe geben wird, wissen die Menschen nicht. Ihnen ist egal, wer den Krieg beendet. Sie wollen ein Leben in Würde und Sicherheit - auch für die Kinder. Ein für den 5. März geplanter Vierer-Gipfel zwischen der Türkei, Russland, Frankreich und Deutschland steht auf der Kippe. Autorin/Autor: Diana Hodali



Die Sprecherin der EU-Kommission versuchte wiederum, die mutmaßlichen Drohungen der Türkei aus der vergangenen Nacht zu entschärfen, Ankara werde die Grenzen nach Europa für Flüchtlinge öffnen. "Es gibt keine offizielle Mitteilung der Türkei, wir gehen davon aus, dass sie ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen mit der EU einhält", erklärte Dana Spinant. Der 2016 geschlossene Vertrag sieht vor, dass die Türkei Flüchtlinge von der Weiterreise in die EU abhält und diese im Gegenzug die Türkei mit sechs Milliarden Euro unterstützt, um die fast vier Millionen syrischen Flüchtlinge im Land zu versorgen. Präsident Erdogan hatte schon im vergangenen Jahr mehrfach damit gedroht, er wolle die Grenzen nach Europa öffnen.

Es gibt Berichte, es versammelten sich bereits große Gruppen von Flüchtlingen an der Grenze zu Griechenland. Man wolle erst Berichte aus der Region abwarten, erklärten dazu verschiedene Sprecher der EU-Kommission. Sie betonten vor allem, dass die Kriegsparteien umgehend Zugang zur Region um Idlib gewähren müssten, weil eine erneute humanitäre Katastrophe drohe. Nach UN-Berichten ist dort inzwischen rund eine Million Syrer auf der Flucht.

Zur konkreten Situation an den EU-Außengrenzen hieß es in Brüssel, man sei inzwischen besser darauf vorbereitet, Flüchtlingen den Grenzübertritt zu verwehren. Unmittelbare Maßnahmen zum Grenzschutz lägen allerdings in der Hand der Mitgliedsländer. Andererseits müsse die EU sich an die Verpflichtungen aus der Menschenrechts-Charta und an die Asylgesetze halten. Ein Hinweis, den die Anrainerländer der Türkei, also Griechenland und Bulgarien, derzeit eher ungerne hören.