Heißer Arbeitsplatz

Feuerwehrleute bei der Arbeit, während am Dienstfahrzeug der Außenspiegel schmilzt. Derzeit leiden die Amerikaner in vielen Gebiete unter enormen Temperaturen um die 40 Grad Celsius - und es soll noch heißer werden. Unterstützt werden die Helfer am Boden durch Löschhubschrauber.