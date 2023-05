Yamal, Moukoko, Odegaard - Fußball-Wunderkinder und was aus ihnen wurde

Nuri Sahin

Arsene Wenger bezeichnete Nuri Sahin einst als "weltweit größtes Talent". Mit 16 Jahren und 335 Tagen debütiert er 2005 in der Bundesliga. Er spielt eine wichtige Rolle in Dortmund - und wagt mit 23 den Schritt zu Real Madrid. Dort setzte er sich ebenso wenig durch, wie später in Liverpool, so dass er zu Dortmund zurückkehrte. Mittlerweile ist Sahin in Fußballrente.