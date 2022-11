Ximei - Chinas großer AIDS-Skandal

In den 1990er Jahren brachte eine von der chinesischen Regierung initiierte Kampagne einfache Bauern und Bäuerinnen dazu, ihr Blut zu verkaufen. Fünf US-Dollar - ungefähr ein Monatslohn - wurden den verarmten Bewohnern der Provinz Henan für ihre Blutspenden bezahlt. Die Blutkonserven wurden teuer weiterverkauft - mit katastrophalen Folgen für viele Spender und Empfänger. Kontaminierte medizinische Geräte führten dazu, dass sich etwa 300.000 Menschen mit HIV infizierten, was eine regelrechte AIDS-Epidemie auslöste. Es kam zu einer skandalösen medialen und politischen Vertuschungsaktion, die den Umgang mit Covid19 vorausahnen lässt. Die Bäuerin Ximei wird nach ihrer Erkrankung wie viele andere in den sogenannten "AIDS-Dörfern" isoliert, wo sie, statt sich dem Tod zu ergeben, entschlossen für ihr Leben und das ihrer Mitmenschen kämpft. Ihr mutiges Handeln, ihr Mitgefühl und ihr Optimismus verwandeln die Tragödie der Ausgestoßenen von Henan in eine Geschichte der Hoffnung. Produziert wurde der preisgekrönte Film von Ai Wei Wei.