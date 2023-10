Xi Jinping empfängt US-Delegation in Peking

Chinas Staatschef Xi Jinping schlug bei dem Treffen versöhnliche Töne an. Xi beichnete das Verhältnis zu den USA als wichtig für die gesamte Menschheit. "Wie China und die USA in einer Welt voller Veränderungen und Aufruhr miteinander auskommen, wird die Zukunft und das Schicksal der Menschheit bestimmen", sagte Chinas Staatschef. Der hochrangige Empfang für die Delegation um den Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, kann als weiteres Signal für die Bemühungen um eine Annäherung zwischen den USA und China gewertet werden.

Xi: "Wichtigste bilaterale Beziehung der Welt"

"Ich habe oft gesagt, auch zu mehreren Präsidenten, dass wir tausend Gründe haben, die Beziehungen zwischen China und den USA zu verbessern, aber keinen einzigen Grund, sie zu ruinieren", fügte Xi bei dem Treffen in der Großen Halle des Volkes in Peking hinzu. Das Verhältnis zwischen Peking und Washington sei "die wichtigste bilaterale Beziehung der Welt".

Der Staats- und Parteichef Chinas, Xi Jinping, beim Treffen mit der US-Delegation Bild: Andy Wong/AP Photo/picture alliance

Schumer sagte seinerseits, dass "unsere Länder gemeinsam dieses Jahrhundert gestalten werden". "Deshalb müssen wir unsere Beziehung verantwortungsvoll und respektvoll gestalten."

Schumer traf Außenminister Wang

Schumer leitet eine parteiübergreifende Delegation von US-Senatoren, die am Samstag zunächst in die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai und dann weiter in die Hauptstadt Peking gereist war. Vor dem Treffen mit Xi war die Delegation bereits mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zusammengekommen.

Zuvor traf der US-Spitzenpolitiker Schumer (2.v.l.) mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi (re.) zusammen Bild: Andy Wong/Pool/AP/picture alliance

Wang plädierte bei dem Treffen für einen "vernünftigen" Umgang beider Länder. Er hoffe, dass der Besuch der US-Delegation China und den USA dabei helfen werde, ihre Beziehungen "wieder auf den Weg einer gesunden Entwicklung zu bringen".

Mit Blick auf "die Krise in der Ukraine" und den "Krieg" im Nahen Osten fügte Wang hinzu, bei diesen "Herausforderungen" sei die internationale Gemeinschaft gefragt. China und die USA müssten "die ihnen gebührenden Rollen einnehmen".

Auch USA suchen gute Beziehungen zu China

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sieht das wirtschaftlich und militärisch aufstrebende China als die größte geopolitische Herausforderung weltweit an. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind unter anderem wegen jahrelanger Handelskonflikte höchst angespannt. Washington versuchte aber zuletzt, die Arbeitsbeziehung zu Peking zu verbessern.

nob/pg (afp, dpa)