Blockiert der brasilianische Fußball-Verband sein Nationalteam?

Brasilien ist immer einer der Favoriten auf den Gewinn der Weltmeisterschaft - und es ist nicht schwer zu erkennen, weshalb: Die Seleção ist schließlich die erfolgreichste Mannschaft in der Geschichte der WM-Turniere. Brasilien ist die erste Nation, die die Trophäe drei-, vier- und fünfmal gewinnen konnte. Es ist auch das einzige Land, das bisher an jeder WM teilgenommen und seit 1970 immer die K.o.-Runde des Turniers erreicht hat.

Allerdings: Seit 2002, als die Südamerikaner Deutschland im Finale besiegten, konnten sie den Weltpokal nicht mehr gewinnen. Für die Brasilianer ist das eine viel zu lange Zeit. Es war auch das letzte Mal, dass eine nicht-europäische Mannschaft die WM gewinnen konnte. Bei den letzten vier WM-Turnieren wurde die Seleção von europäischen Nationen rausgeworfen - einschließlich der demütigenden 1:7-Heim-Schlappe gegen Deutschland im Jahr 2014.

Doch Brasiliens größter Rivale ist nicht Argentinien oder der amtierende Weltmeister Frankreich. Auch nicht Deutschland. Der ärgste Feind der Brasilianer waren sie stets selbst. Genauer gesagt: Ihr eigener Fußballverband, die Brasilianische Fußballkonföderation (CBF) und deren (Geld-) Gier.

Verkaufte Trainingseinheiten

"Die WM 2002 endete damit, dass Brasilien der einzige fünfmalige Weltmeister ist, mit Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, einer Traummannschaft", sagt Jamil Chade, ein brasilianischer Autor und Journalist, der die Mannschaft bei den letzten vier Weltmeisterschaften begleitete. "Aber genau zu diesem Zeitpunkt begann der CBF, den kommerziellen Aspekt der Nationalmannschaft auf ein absurdes Maß zu maximieren", so Chade gegenüber der DW.

Volle Ränge bei den Trainingseinheiten der Selecao bei der WM 2006

Ein Beispiel: Das Trainingslager der brasilianischen Nationalmannschaft vor der WM 2006 fand in der kleinen Schweizer Gemeinde Weggis statt. Innerhalb von zwei Wochen verkaufte der CBF insgesamt 48.000 Eintrittskarten für die Trainingseinheiten der Mannschaft, etwa 3500 pro Einheit. Dafür verlangte der Verband etwa 20 Euro pro Ticket.

"Da der Eintritt kostenpflichtig war, wurde von den Spielern erwartet, dass sie etwas Lustiges machen. Jonglieren, dribbeln, den Ball auf dem Kopf balancieren und so weiter. Es wurde zu einem Zirkus, zu allem, nur nicht zu einer richtigen Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft", betont Chade. "Der Trainerstab hat sich beschwert, aber da war es schon zu spät. Die Kommerzialisierung der brasilianischen Nationalmannschaft war wichtiger als der sportliche Aspekt. So kam es, dass eine mit Stars gespickte Mannschaft, die wahrscheinlich niemand jemals wieder sehen wird - Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho und Ronaldo in einem Team - nicht über das Viertelfinale hinauskam."

Kaum noch Spitzengegner

Das lukrative Geschäftskonzept der Nationalmannschaft hat eine Distanz zwischen der Mannschaft und seiner Fangemeinde geschaffen. Meistens ist diese Distanz auch wörtlich zu nehmen. Im Jahr 2006 unterzeichneten die Verantwortlichen des CBF einen Vertrag, der es externen Unternehmen ermöglichte, Freundschaftsspiele für die brasilianische Nationalmannschaft zu organisieren. Im Jahr 2012 kam es dadurch zu einer "Brasil Global Tour", die aus einer Reihe von Freundschaftsspielen bis zur Weltmeisterschaft 2022 bestand. Von den insgesamt 60 Spielen fanden nur elf in Brasilien statt, um die Gewinne im Ausland zu maximieren.

Trainer Tite betreut die brasilianische Nationalmannschaft auch bei der WM in Katar

Auf der Website dieser weltweiten Tour wird stolz behauptet, dass die Selecao "Maßstäbe bei den Ticketverkäufen, den Fernsehzuschauern und den Sponsoreneinnahmen setzt und sich gleichzeitig hochkarätige Gegner für die Vorbereitung auf wichtige Turniere sichert." Die letzten beiden Spiele der Tour auf heimischem Boden fanden jedoch nicht gerade gegen Spitzenmannschaften statt: So wurden Katar und Honduras 2019 jeweils deutlich geschlagen.

"Ich hatte Zugang zum Vertrag der brasilianischen Mannschaft mit dem Unternehmen, das die Freundschaftsspiele [vor 2012] organisierte. Darin stand, dass der CBF verpflichtet war, immer seine erste Mannschaft aufzustellen", erklärt Chade. "Aber wenn man eine Mannschaft zusammenstellen will, die in vier Jahren die WM gewinnen soll, muss man manchmal junge Spieler testen, um die besten Chancen zu haben. Aber das war bei der Nationalmannschaft aufgrund ihrer Verträge nicht möglich", so Chade.

Seleção wie eine Rockband

"Ein anderer Teil des Vertrags besagt, dass der CBF im Falle einer Verletzung eines Spielers, der nicht an einem Freundschaftsspiel teilnehmen kann, einen anderen Spieler mit ähnlichem Marketingwert einberufen muss. Es ging nicht darum, dass der Spieler die gleichen Fähigkeiten oder die gleiche taktische Funktion für den Trainer hat. Nein, der Vertrag besagte, dass der Ersatzspieler einen ähnlichen Marketingwert haben musste. Das ist kein Sport, das ist ein Geschäft", erläutert Chade.

Spielball des Verbandes CBF?: die brasilianische Nationalmannschaft

Der Journalist veröffentlichte 2015 einen Untersuchungsbericht, der Auszüge aus dem Vertrag enthielt. Als Reaktion auf den Bericht veröffentlichte die CBF eine Erklärung, in der sie diese Behauptungen bestritt und die Nationalmannschaft mit einer Rockband verglich, die laut CBF "den Wert ihrer Konzerte neu verhandeln müsste, wenn sie ohne ihren Leadsänger auftreten würde".

Die CBF wird seit Jahren von einer Reihe von Skandalen erschüttert. Der frühere Präsident Ricardo Teixeira wurde 2012 wegen des Vorwurfs der Bestechung und finanzieller Unregelmäßigkeiten aus dem Amt gedrängt. Sein Nachfolger, Jose Maria Marin, wurde 2018 zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er sich an einem System zur Annahme von Bestechungsgeldern im Austausch für die Medien- und Vermarktungsrechte an Fußballturnieren beteiligt hatte. Marin wurde dann durch Marco Polo Del Nero ersetzt, der dann von der FIFA für alle fußballbezogenen Aktivitäten gesperrt wurde, nachdem er der Annahme von Bestechungsgeldern für schuldig befunden wurde.

Der gegenwärtige Vertrag der CBF zur "Brasil Global Tour" mit der britischen Sportmarketing-Agentur Pitch International läuft im Dezember aus. Aus mehreren Quellen hieß es zuletzt, dass er nicht verlängert werde. Auf Anfrage der DW wollte der brasilianische Verband diese Information jedoch nicht bestätigen.

Kontinuität auf der Trainerposition

"Wir wissen noch nicht, ob wir erneut mit Pitch International verhandeln, oder einen anderen Weg einschlagen. Es ist einfach zu früh, um darüber zu sprechen", sagte CBF-Kommunikationschef Rodrigo Paiva der DW.

Aber mehr als zwei Jahrzehnte ohne WM-Sieg sind weder gut fürs Geschäft noch für den Markenwert der Nationalmannschaft. "Es gibt eine Trennung zwischen Brasilien und seinen Anhängern. Zunächst wegen der räumlichen Entfernung, dann auch wegen der Korruption in der CBF und schließlich wegen der Enttäuschungen nach vielen Jahren ohne Titel", analysiert Chade gegenüber der DW.

Die gute Nachricht für Brasilien ist, dass es nicht nur als einer der Top-Favoriten in die Weltmeisterschaft 2022 geht, sondern auch als bestplatzierte Mannschaft in der aktuellen FIFA-Weltrangliste. Seit der letzten WM hat sich auch die Führung der Mannschaft stabilisiert. Tite ist der erste Trainer, der Brasilien bei zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften betreuen wird, seit Tele Santana dies 1982 und 1986 tat. Das Vertrauen in Tites Arbeit ist groß. Zudem verfügt der Coach mit Richarlison, Raphinha, Gabriel Jesus und Neymar über eine schlagkräftige Mannschaft.

Große Auswahl an Spitzenspielern

Brasilien verfügt zudem über eine junge Mannschaft. Vinicius Jr. und Rodrygo von Real Madrid sowie Antony von Manchester United sind alle erst Anfang 20, verfügen aber bereits über jahrelange Erfahrung auf höchstem Niveau. "Neymar sah mich an und sagte: 'Trainer, diese Kinder, die da kommen, das ist einfach verrückt... was für ein guter Gedanke , sie alle auf das Feld zu bringen.' Ich stimmte ihm zu", sagte Tite im Juli in einem Interview mit Reuters.

Angreifer Vinicius Jr ist einer der Hoffnungsträger für die Selecao (r.)

Mit Torhüter Allison, den Verteidigern Militao und Marquinhos sowie Mittelfeldspielern wie Casemiro und Fabinho verfügt Brasilien über eine Mannschaft, die zumindest auf dem Papier nur sehr schwer besiegbar zu sein scheint. "Wir haben auch andere Spieler, die entscheidend und wichtig sind. Das ist gut für Neymar, die Nationalmannschaft und den Trainer. Es ist gut für uns als Team", fügte Tite hinzu.

Ein Sieg bei der Weltmeisterschaft in Katar könnte Brasilien helfen, sich endlich mit seinen Fans zu versöhnen und seine Ginga - die Essenz und Magie des brasilianischen Fußballs - wiederzufinden. Ein sechster Stern in ihrem Wappen würde ihnen auch helfen, ihren Status als das Land des Fußballs wiederzuerlangen.

Aus dem Englischen übersetzt von Jörg Strohschein