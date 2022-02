Durch das Theater haben die drei jungen Männer einen Raum gefunden, in dem sie nicht an ihre Vergangenheit oder Zukunft denken müssen. Nach ihrer Haft versuchen sie, wieder Fuß zu fassen und die Zeit im Gefängnis zu verarbeiten. Drinnen haben sie Theater gespielt - draußen kämpfen sie um ihren Platz und ihre ganz eigene Rolle im Leben. Die Regisseurin Janina Möbius hat die drei Protagonisten über vier Jahre immer wieder in Mexiko besucht und festgestellt, dass auch das Theater nicht viel gegen die gewaltvollen Strukturen und Perspektivlosigkeit, die die jungen Menschen in Mexiko-Stadt plagt, anrichten kann. Werden die Drei den negativen Rollenbildern entkommen, die ihnen von der Gesellschaft zugeschrieben werden? Können sie ihre Stärken einsetzen, um ihren Platz in der Welt zu finden?