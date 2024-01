Die kanadische Eishockey-Legende (r.) ist schon vor seinem Debüt in der nordamerikanischen Profiliga NHL im Jahr 1979 ein Star. In seinen 20 Jahren als Profi erfüllt Wayne Gretzky alle Erwartungen: Mit 894 Toren ist er NHL-Rekordschütze, mit 2857 Punkte erfolgreichster Scorer. Viermal holt "The Great One", der als bester Eishockeyspieler aller Zeiten gilt, die Meisterschaft.