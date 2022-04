WTO: Welthandel unter Druck

Container: Die Transportbox wird 65 Jahre alt

Und binnen geht es weiter

Nicht nur "buten" (also: draußen, auf hoher See) sondern auch binnen (im Hinterland) werden Container verschifft. Die Binnenschifffahrt ist der dritte wichtige Transportweg innerhalb Deutschlands: Nach der Straße und der Schiene sind es die Flüsse und Kanäle. Und in Duisburg, an Europas größten Binnenhafen, endet und beginnt auch der Schienenweg nach Ostasien - über Pekings neue "Seidenstraße".