WTA-Finale: Kerber verpasst Halbfinale

Angelique Kerber hat beim WTA-Finale in Singapur den Einzug ins Halbfinale verpasst. Im letzten Gruppenspiel unterlag die Wimbledonsiegerin ihrer Angstgegnerin Sloane Stephens aus den USA nach 100 Minuten glatt in zwei Sätzen mit 3:6, 3:6. Für Kerber ist damit der Traum vom ersten deutschen Triumph beim Saisonfinale seit Steffi Graf 1996 zumindest in diesem Jahr geplatzt.

Kerber setzte die US-Open-Siegerin von 2017 mit aggressiven Schlägen von der Grundlinie unter Druck und erarbeitete sich viele Breakbälle. Während die 30-Jährige aber ihre ersten sieben Chancen vergab, nutzte ihre 25 Jahre alte Gegnerin ihre wenigen Möglichkeiten eiskalt. Im zweiten Satz wirkte Kerber in ihrem 65. Match des Jahres gegen die immer stärker spielende Stephens oft ratlos. "Was soll ich denn machen?", fragte sie Interimscoach Andre Wiesler während einer Unterbrechung. Insgesamt unterliefen Kerber in dem von von langen Ballwechseln geprägten Match zu viele Fehler.

Nur gegen Osaka gewonnen

Stephens, die zum fünften Mal in Serie gegen Kerber gewann, sicherte sich Platz eins in der Roten Gruppe und trifft am Samstag im Halbfinale auf die Tschechin Karolina Pliskova. Als Gruppenzweite tritt die Niederländerin Kiki Bertens gegen die Ukrainerin Jelena Switolina an. Bertens gewann gegen Naomi Osaka, die Japanerin gab beim Stand von 3:6 aus ihrer Sicht auf.

Die Weltranglistenzweite Kerber, die 2016 bei ihrer einzigen Endspiel-Teilnahme bei den WTA-Finals gegen Dominika Cibulkova aus der Slowakei verloren hatte, hätte gegen Stephens gewinnen müssen, um das Halbfinale zu erreichen. So blieb ihr Erfolg am Mittwoch gegen Osaka der einzige in Singapur. Stephens geht nach Siegen über Osaka, Bertens und nun Kerber mit einer weißen Weste in die Runde der letzten Vier.

