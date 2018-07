Worpswede feiert 800 Jahre Dorfjubiläum

Es ist klein, mit Kunst gespickt und reich an architektonischen und landschaftlichen Blickfängen: Worpswede. Die Ortschaft vor den Toren Bremens feiert an diesem Wochenende ihren 800. Geburtstag.

"Worpensweede" hieß ursprünglich der Name der lange Zeit weltabgeschiedenen Siedlung aus acht großen Bauernhöfen, die 1218 erstmals urkundlich erwähnt wurden. Das soll vor allem im alten Ortskern rund um das reetgedeckte Rathaus gefeiert werden.

Inspirierende Landschaften Künstlerkolonie Worpswede Einen repräsentativen Querschnitt der schönsten Werke der Worpsweder Maler wird heute im Barkenhoff gezeigt. Damals war der Hof der zentrale Treffpunkt der Künstlergemeinschaft. Sie wagte nicht nur künstlerische Expermente, sondern erprobte auch freiere, alternative Lebensformen. Zu den Künstlern gehörten u.a. Paula Modersohn-Becker, Fritz Overbeck oder Carl Vinnen.

Inspirierende Landschaften Das Teufelsmoor Worpswede liegt inmitten des Teufelsmoors, eine spröde Landschaft mit eigenwilliger Schönheit unweit von Bremen. Bekannt wurde der Ort durch die Künstlerkolonie, die hier 1889 gegründet wurde. Die Sehnsucht nach ländlichen Motiven und nach schlichtem bäuerlichen Leben einte die Vertreter des Jugendstils, des Impressionismus und Expressionismus, die in Worpswede eine künstlerische Heimat fanden.

Inspirierende Landschaften Elbsandsteingebirge Die Maler des 18. Jahrhunderts entdeckten als erste das Mittelgebirge südöstlich von Dresden. Sie hielten die bizarren Felsen und tiefe Schluchten, die weiten Ebenen mit ihren gewaltigen Tafelbergen in ihren Werken fest. Ihnen folgte die künstlerische Avantgarde Europas und machte die Sächsische Schweiz endgültig zum Sehnsuchtsort der Romantiker.

Inspirierende Landschaften Romantische Verklärung 1786 verewigt der Schweizer Adrian Zingg in diesem Bild ein markantes Felsentor im Elbsandsteingebirge. Der Maler war ein Wegbereiter der Dresdner Romantik. In seinen Landschaftsdarstellungen treffen große Detailfreudigkeit und romantische Verklärung aufeinander. Der Ort im Bild heißt Kuhstall und ist heute Teil des Malerwegs, der die Landschaft touristisch erschließt.

Inspirierende Landschaften Rügen An der Ostseeküste wuchs einer der bedeutendsten Maler und Zeichner der deutschen Früh-Romantik auf: Caspar David Friedrich. Schon als junger Mann begeisterte er sich für die Landschaft seiner Heimat. Immer wieder zog es den Künstler auf die Insel Rügen mit ihren strahlen weißen Kreidefelsen. Rügen ist die größte deutsche Insel, Teile der Landschaft gehören zum UNESCO-Welterbe.

Inspirierende Landschaften Idealisierte Natur Die Steilküste inspiriert Caspar David Friedrich 1818 zu diesem Gemälde. Es zählt heute zu den wichtigsten Werken der deutschen Romantik. Wie viele seiner Zeitgenossen findet Friedrich in der Natur einen Rückzugsort, den er in seinen Bildern idealisiert. Noch immer wird gerätselt, wo genau Friedrich dieses Motive gemalt hat, denn die Erosion verändert die Kreidefelsen permanent.

Inspirierende Landschaften Das Blaue Land Berge, Moorlandschaften und Seen - das ist die Region rund um Murnau, die auch das Blaue Land genannt wird. 1908 entdecken Wassily Kandinsky und seine Lebensgefährtin Gabriele Münter diese idyllische Landschaft für sich. Hier gründet Kandinsky die Künstlergruppe "Der Blaue Reiter".

Inspirierende Landschaften Der Blaue Reiter Mit kräftigen Farben wie in diesem Gemälde von 1909 setzt Kandinsky der bayerischen Landschaft ein Denkmal. In Murnau, das er als "glücklichen Schlupfwinkel" bezeichnet, findet er zu seiner expressionistischen Malweise und beginnt den Weg in die Abstraktion.

Inspirierende Landschaften Ein Garten am Wannsee In seinem Sommerhaus am Ufer des Wannsees in Berlin entfloh der Maler Max Liebermann der Hektik der Großstadt. Seinen Garten, der nach seinen Ideen gestaltet wurde, liebte er über alles. Im Obergeschoss der Villa befand sich Liebermanns Atelier. Garten und Villa sind Motive in vielen seiner impressionistischen Werke.

Inspirierende Landschaften Meister des Lichts Liebermann gehörte zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Impressionismus. Über 200 Werke sind hier am Wannsee entstanden. Etwa 40 seiner Gemälde werden heute in der Liebermann-Villa gezeigt. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht sein Garten im Wechselspiel des Lichts. Seit 2006 ist die Villa der Öffentlichkeit als Museum zugänglich.

Inspirierende Landschaften Norddeutsche Weite In dem kleinen Ort Seebüll nahe der Grenze zu Dänemark schufen sich Emil Nolde und seine Frau ein privates Refugium mit Wohnhaus, Atelier und großem Garten. Der Garten war Gegenstand und Inspiration für viele von Noldes farbintensiven Aquarellen. Emil Nolde war einer der führenden Maler des Expressionismus.

Inspirierende Landschaften Expressionistisches Leuchten Die Bauerngärten mit ihren üppigen Blumenbeeten faszinierten Nolde ebenso wie die Lichtstimmungen über der Marschlandschaft des Nordens. In seinen Aquarellen bringt er das Wesen der Landschaft zum Leuchten. Beim Betrachten glaubt man sich eher in den sonnigen Süden versetzt als in den doch so oft recht grauen Norden. Autorin/Autor: Anne Termèche



Inszenierungen von professionellen Darstellern in historischen Kostümen sollen die historische Urkunden-Übergabe noch einmal lebendig werden lassen. Vorführungen mit originalgetreuem Gerät beleuchten die mittelalterliche Welt, wie sie für das Leben der Worpsweder vor Jahrhunderten typisch war. Demonstriert werden unter anderem Fischfang, Viehhaltung und Textilherstellung. Eine Freiluft-Ausstellung präsentiert die Meilensteine der Ortsgeschichte.

Worpswede ist heute weltweit als Künstlerdorf bekannt. "Worpswede als Ort ist einzigartig, nicht nur in Deutschland", sagt Jörg van den Berg, Künstlerischer Leiter der örtlichen Kunsthalle. "Wo sonst gibt es eine 5000-Einwohner-Ortschaft mit einer eigenen Museumslandschaft und einer eigenen Kunstgeschichte?"

Vor rund 130 Jahren hatten drei junge Maler aus Düsseldorf in dem kleinen Dorf nördlich von Bremen ihren Urlaub verbracht und sich in den weiten Horizont und die raue Landschaft um Worpswede verliebt.1889 gründeten sie eine Künstlerkolonie.

Gemälde "Sommerabend" oder "Das Konzert" (1905) von Heinrich Vogeler

Der Barkenhoff wurde zum kreativen Zentrum des Ortes. Der Künstler und Sozialist Heinrich Vogeler hatte die alte Bauernkate 1895 gekauft und im Jugendstil umgestaltet. Er war einer der ersten, der den Kolonie-Gründern Fritz Mackensen, Hans am Ende und Otto Modersohn folgte und sich in Worpswede niederließ.

Künstlerwohnhaus "Käseglocke" von 1926 in Worpswede

Die Zahl der Ateliers, Museen und Kunstvereine in diesem Ort ist beachtlich. Noch immer arbeiten in Worpswede Maler, Bildhauer und Grafiker. "Worpswede ist eine lebendige Künstlerkolonie", sagt die Kulturbeauftragte Klaudia Krohn. Rund 130 Künstler und Kunsthandwerker leben in der Gemeinde. Sie führen fort, was die Gründer damals in dem Dorf begannen, als sie die Landschaft und den weiten Himmel zu einer Quelle ihrer Kunst machten.

