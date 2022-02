World Stories

World Stories - Reportagen der Woche

Nach der Invasion in der Ukraine wachsen auch in Estland, dem östlichsten NATO-Land, die Sorgen vor einer Eskalation. Außerdem: Seit über einem Jahr wütet in Äthiopien der Bürgerkrieg um die Region Tigray. Es gibt Berichte von Massakern und von Vergewaltigungen.