Woody-Allen-Biografie: Rowohlt-Verlag unter Druck

Namhafte Autoren des Hamburger Rowohlt Verlages, darunter Sascha Lobo, Margarete Stokowski, Till Raether und Sven Stricker, protestieren gegen eine Veröffentlichung der deutschen Fassung der umstrittenen Biografie von Hollywood-Regisseur Woody Allen ("Woody Allen. Ganz nebenbei. Autobiografie").

"Das Buch eines Mannes, der sich nie überzeugend mit den Vorwürfen seiner Tochter auseinandergesetzt hat, sollte keinen Platz in einem Verlag haben, für den wir gerne und mit großem Engagement schreiben", heißt es in ihrem Protestschreiben.

Es gehe ihnen als Autoren nicht darum, das Buch grundsätzlich zu verhindern. "Woody Allen mangelt es nicht an Möglichkeiten sich mitzuteilen. Aber der Rowohlt Verlag muss ihn nicht noch unterstützen."

Kritikpunkt sei auch der mangelnde Fakten-Check, wie er bei Sachbüchern längst Standard sei, heißt es weiter. Die Unterzeichner des Briefes sind der Meinung, dass dies ein Zeichen fehlenden Respekts gegenüber den Opfern sexueller Gewalt ist.

Auslieferung der Allen-Biografie gestoppt

Die umstrittene Autobiografie von Hollywood-Regisseur Woody Allen sollte am 7. April 2020 auf dem amerikanischen Buchmarkt erscheinen. Doch daraus wird jetzt nichts: Publikation und Auslieferung des Buches ("Woody Allen. Apropos of Nothing. Autobiography") sind abgesagt worden. Allens Verlag Hachette – einer der größten in den USA mit Star-Autoren wie David Foster Wallace und J.K. Rowling im Programm – beugt sich dem massiven öffentlichen Protest.

Woody Allen hat 2017 US-Konzern Amazon verklagt

Eine Sprecherin des US-Verlages sagte, die Entscheidung, das Buch fallen zu lassen, sei "schwierig" gewesen: "Wir nehmen die Beziehungen zu unseren Autoren ernst und sagen Bücher nicht einfach leichtfertig ab", hieß es von Verlagsseite. Nach internen Gesprächen wäre man aber zu dem Schluss gekommen, dass die Veröffentlichung "nicht mehr machbar" gewesen sei.

Protestkundgebung vor dem Verlagsgebäude

70 Mitarbeitern hatten am Donnerstag (05.03.2020) ihre Schreibtische und Büros verlassen, um vor dem Verlagsgebäude von Hachette gegen das Buch zu protestieren. Sie werfen der Geschäftsleitung vor, die Missbrauchsvorwürfe gegen den prominenten Regisseur und vor allem das Leid der Opfer zu ignorieren.

Damit schlossen sie sich ausdrücklich dem ehemaligen Haus-Autor Ronan Farrow an, der angekündigt hatte, in Zukunft nicht mehr mit dem Verlag zusammen arbeiten zu wollen. Farrow ist der Sohn von Woody Allen und Mia Farrow.

Ronan Farrow steht auf der Seite seiner Mutter

Der 32-Jährige Journalist hatte die #MeToo-Bewegung mit seinen investigativen Recherchen und Reportagen über die sexuellen Übergriffe von Hollywood-Produzent Harvey Weinstein los getreten. Im Gegensatz zu seinem Bruder Moses steht er auf der Seite seiner Mutter, der US-amerikanischen Schauspielerin Mia Farrow.

Keine Anklage gegen Woody Allen

Woody Allen ist juristisch bislang nicht wegen dieser Anschuldigungen belangt worden. Seit 1992 steht in diesem Punkt Aussage gegen Aussage: Im damaligen Streit um das Sorgerecht für ihre drei gemeinsamen Kinder warf seine frühere Lebensgefährtin Mia Farrow ihrem Mann vor, die gemeinsame Adoptivtochter Dylan – heute 34 – als Kind sexuell missbraucht zu haben. Dylan war zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt, Woody Allen bestreitet die Vorwürfe.

Bei einem aktuellen Interview in Paris hatte Allen im Sommer 2019 noch auf die Frage, ob sein bewegtes Leben nicht Stoff für tausend Seiten Biografie hergebe, mit typischen Understatement geantwortet: "Auf gar keinen Fall, dafür ist es nicht spannend genug."

Familienfoto aus glücklicheren Zeiten: Woody Allen und Mia Farrow mit Adoptivtochter Dylan (1988)

Der Hamburger Rowohlt Verlag scheint sich nach wie vor viel von der Veröffentlichung der deutschen Fassung zu versprechen: Pressestimmen, prominente Publizität und hohe Verkaufszahlen. Bis zum Montag (09.03.2020) war keine klärende Stellungnahme dazu aus dem Verlag, der gerade seinen Neu-Verleger Florian IIlies eingebüßt hat, zu hören.

Faktencheck bei Biografien wichtig

Ebenso wie die englische Originalfassung in den USA ist das Buch längst gedruckt und auslieferungsbereit. Der Journalist Till Raether, der den Protestbrief der Rowohl-Autoren mit unterzeichnet hat, verwies im Interview auf den offenen Brief des #MeToo-Reporters Ronan Farrow. Darin habe dieser bereits auf das fehlende "Fact-Checking" der Allen-Biografie hingewiesen, sagte Raether.

Die Mitarbeiter des New Yorker Verlages Hachette Book Group hatten ihren Protest klar begründet: "Wie stehen Ronan Farrow, Dylan Farrow und den Opfern sexueller Übergriffe in Solidarität zur Seite", ließen sie in den temporären Abwesenheitsnotizen ihrer Email-Accounts jeden wissen.