Womit stoßen Sie am liebsten auf den Jahreswechsel an?

Er gilt als die Königsklasse unter den Schaumweinen: Champagner. Der edle Tropfen ist der Inbegriff für sprudelnden Genuss aus Frankreich, der nur in der Champagne und unter ganz bestimmten Bedingungen produziert werden darf. Besonders an Silvester lassen die Menschen in Europa gerne ausgiebig seine Korken knallen. Die Corona-Pandemie hat jedoch auch beim Verbrauch des feinen Schaumweins ihre Spuren hinterlassen: Während 2019 noch rund 298 Millionen Flaschen Champagner verkauft wurden, waren es 2020 nur noch 245 Millionen Flaschen. Und auch in diesem Jahr werden die Silvester-Partys in den meisten europäischen Ländern eher im kleineren Kreis stattfinden.

