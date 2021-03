Wolfsburg nach Doppelschlag im Viertelfinale der Frauen-Champions-League

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ungefährdet das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch setzte sich im Rückspiel mit 2:0 (2:0) gegen den norwegischen Klub Lilleström SK Kvinner durch. Ina Gausdal (43. Minute) und Ingrid Syrstad Engen (45.+1) erzielten am Mittwochnachmittag die Tore für den VfL.

Die Wolfsburgerinnen hatten bereits das Hinspiel mit 2:0 durch zwei Treffer von Alexandra Popp für sich entschieden. Wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie fand die Auswärtspartie im ungarischen Györ statt. Die Grenzen nach Norwegen sind derzeit geschlossen. In der Region um Györ liegt die 7-Tages-Inzidenz allerdings momentan bei über 300 und damit deutlich höher als in Norwegen oder auch in Wolfsburg.

Die Wölfinnen waren von Anfang an feldüberlegen, mussten aber eine Viertelstunde warten, ehe sich die ersten Torchancen ergaben. Popp verfehlte das Ziel bei einem Volleyschuss knapp wie nach rund einer halben Stunde ihre Nationalmannschaftskollegin Svenja Huth, die nach einer gelungenen Kombination über die rechte Seite ihre Direktabnahme links am Pfosten vorbei setzte.

Der erlösende Treffer zum 1:0 wurde dann zunächst Pia Sophie Wolter zugeschrieben, deren Kopfball von der Torhüterin der Norwegerinnen zunächst per Fußabwehr pariert wurde, doch dann über die Linie zu trudeln drohte. Gausdal drosch ihn dann beim Klärungsversuch in die Maschen. Erst nach der Partie wurde die Aktion von der UEFA als Eigentor gewertet.

Ex-Lilleström-Spielerin bringt die Entscheidung

Nur zwei Minuten später fiel dann die Entscheidung durch die ehemalige Lilleström-Spielerin Engen, die, perfekt im rechten Strafraumeck freigespielt, aus 15 Metern Maß nahm und deren Schuss dann vom linken Innenpfosten ins Tor prallte.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Wolfsburg, in der vergangenen Saison erst im Endspiel an Lyon gescheitert, das Spiel. Ein weiterer Treffer aber wollte nicht fallen. Wolfsburg hat damit schon zum neunten Mal in Folge die Runde der besten Acht erreicht. "Neun mal, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist lobenswert, ein Riesenkompliment an das Team", sagte Lerch, der in der Anfangsphase des Spiels eine "gewisse Hektik" feststellte. "Es war zu sehen, dass Lilleström uns das Leben schwer machen will. Im Laufe des Spiels haben wir immer mehr Kontrolle bekommen", ergänzte der VfL-Coach zufrieden.

Die Viertelfinal-Begegnungen werden am Freitag in Nyon in der Schweiz ausgelost. Die Hinspiele sind für den 23. und 24. März geplant, die Rückspiele für den 31. März und 1. April 2021.

to/ck (mit dpa, sid)