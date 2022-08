Die besten Jahre: "In the Line of Fire"

Die 1990er-Jahre sind Petersens erfolgreichste Zeit. Seine zweite US-Produktion "In the Line of Fire" kommt an der Kinokasse ebenso gut an wie bei der Kritik. Petersen inszeniert Clint Eastwood als alternden Secret-Service-Agenten, der John Malkovich in der Rolle des Bösewichts von der Ermordung des Präsidenten abhalten muss. Angeblich soll Eastwood selbst Petersen für das Projekt gewonnen haben.