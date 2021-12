Wohnen in Deutschland

WG-Zimmer, Single-Apartment, Drei-Zimmer-Wohnung mit Balkon: Wohnsituationen sind ganz unterschiedlich. Vor allem, wer einen längeren Aufenthalt in Deutschland plant, muss sich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Und da die Wohnungssuche an sich schon stressig ist, sollte zumindest die sprachliche Hürde so gering wie möglich sein. Dieser Unterrichtstipp unterstützt Sie dabei, das Wortfeld „wohnen“ spielerisch mit Ihren Lernern zu trainieren.



So können Sie vorgehen:

Teilen Sie die Arbeitsblätter Wortschatz-Memory: Wohnen aus. Dieses Memory-Spiel dient dazu, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das Thema Wohnen vorzubereiten und wichtige Begriffe vorzuentlasten. Schneiden Sie im Vorfeld dazu die Memory-Karten aus. Teilen Sie den Kurs in Vierergruppen ein.

Zuerst liegen alle Karten offen, und die Teilnehmenden ordnen die jeweiligen Erklärungen den Wörtern zu. Im zweiten Durchgang werden die Karten verdeckt gemischt. Dann darf der erste Teilnehmer zwei Karten aufdecken. Passen die Karten zusammen, darf die Person sie behalten. Wenn nicht, dreht sie sie wieder um. Der Nächste ist an der Reihe. Gewonnen hat, wer am Ende die meisten Pärchen gefunden hat.

Diese Übung eignet sich besonders als Vorentlastung zur zweiten Staffel der Serie Jojo sucht das Glück – gleich die erste Folge bietet viel Input für das Wortfeld „wohnen“.



Benötigte Materialien:

Lektion: „Folge 1 – Neue WG“

Arbeitsblatt „Wortschatz-Memory: Wohnen“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernern Jojo auf ihrer Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe. Die gleichnamige Telenovela bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. In der ersten Staffel kommt die Brasilianierin Jojo in ihre neue Heimatstadt Köln. Sie will Kunst studieren, hat sich aber auch verliebt: in jemanden, den sie noch nie gesehen hat. Wird sie ihn treffen?

Zu jeder Video-Episode gibt es eine sogenannte Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie in der Lektion den Reiter „Downloads und Links“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?