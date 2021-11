Woher weiß die Deutsche Welle, wen sie erreicht?

Das DW Gesetz sieht vor, dass die Deutsche Welle "eine fortlaufende Bewertung ihrer Angebote und deren Wirkungen" vornimmt. Am Ende dieses Prozesses steht der Evaluationsbericht, der im Internet veröffentlicht wird.

In regelmäßigen Studien erforscht die DW die Struktur von nationalen, regionalen oder lokalen Medienmärkten und untersucht, welche Reichweite einzelne Angebote haben. Dabei wird ebenfalls nach dem Image der DW und Deutschlands gefragt. Wertvoll sind auch Informationen, wie die Bevölkerung im Zielgebiet etablierte und Neue Medien nutzt und welche Inhalte für die Zielgruppe besonders interessant sind. Ein differenziertes Bild ist nötig, da die Digitalisierung und weitere Faktoren die Mediennutzung in allen Märkten erheblich verändert haben.

In der Medienforschung nutzt die DW persönliche, telefonische, Online- und E-Mail-Befragungen ebenso wie Programmbewertungen durch Medienexpertinnen und Medienexperten, Tiefeninterviews und Fokusgruppen – persönlich und in Onlineformaten. Allein in den letzten vier Jahren hat die DW in über hundert Ländern geforscht und damit die Voraussetzung dafür geschaffen, dass unsere Inhalte bei den Zielgruppen weltweit ankommen.

Die DW Medienforschung ist im Rahmen der ARD/ZDF-Medienkommission aktiv und Mitglied der "Conference of International Broadcasters' Audience Research Services", kurz CIBAR. Der Konferenz gehören auch Radio France Internationale, BBC Global News, Voice of America/IBB, Radio Free Europe/Radio Liberty und weitere internationale Rundfunkanbieter an. Sie einigen sich auf Standards für die weltweite Medienforschung, tauschen Erfahrungen aus und kooperieren in Forschungsprojekten. So wird sichergestellt, dass die Medienforschung der DW stets die für die Fragestellungen optimalen Methoden anwendet, um fortlaufend ihre Angebote zu evaluieren.



