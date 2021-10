Lebensart

Wo würden Sie Ihr Traumhaus bauen?

Am Meer, in der Wüste, im Wald? Angenommen Sie hätten ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung und möchten sich Ihr ideales Wunschheim errichten. In welcher Landschaft sollte es stehen?

Die Experimentierfreude von Architekten und gutsituierten Bauherren und Baufrauen ist groß. Und jeder bevorzugt eine andere Umgebung für sein Leben. Manche wohnen gerne abgeschieden und möglichst fern von anderen Menschen, andere wollen ein Eigenheim im urbanen Szenebezirk. Es gibt Wohnhäuser auf Felsen, unter der Erde, auf Bäumen oder als Luxusbauten auf den Dächern von Shopping-Malls. Einige Häuser thronen hoch über dem Meer und andere klemmen sich in der Großstadt als Tiny-Häuser zwischen andere Gebäude. Und mitten im Wald werden Häuser manchmal sogar um Bäume herumgebaut. Wir möchten von Ihnen wissen: In welcher Landschaft würden Sie Ihr Traumhaus bauen? Unter allen, die bei der Zuschaueraktion mitmachen, verschenken wir einen Rucksack mit Inhalt im DW-Design. Hier würde ich mein Traumhaus bauen: in den Bergen

am Strand

im Dschungel

in der Wüste

im Wald

in der eigenen Stadt

an einem anderen Ort



Einsendeschluss ist der 29. Oktober 2021, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

