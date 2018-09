Pünktlich zur Weinlese in vielen europäischen Ländern stellen wir ihnen außergewöhnliche Weine vor: zum Beispiel den „schwarzen Wein“, ein Malbec aus der südfranzösischen Region Cahors. Er ist so dicht und dunkel, dass man nicht durch ihn hindurchschauen kann. Ein anderer, ein erlesener Riesling, angebaut auf besonders schieferhaltigen Hängen des Weingebietes Mosel, gewinnt durch seine mineralische Note einen Preis nach dem anderen. Und haben Sie schon einmal von dem Wein gehört, der in Kroatien auf dem Boden des Mittelmeeres reift?

Ein edles Glas Wein zu trinken, kann ein Erlebnis sein.

Wir möchten von Ihnen wissen: Wo und mit wem genießen Sie am liebsten einen guten Wein? Schicken Sie uns ein Foto davon, wir freuen uns darauf!

Als Dankeschön verlosen wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.

Einsendeschluss ist der 14. September 2018, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!