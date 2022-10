Wo sind bloß all die Millionen hin?

Aufgeblähte Volksvertretungen

Wer ist denn für den sorglosen Umgang mit der Staatsknete verantwortlich? Natürlich die Politiker in den Kommunen oder den 17 Bundesländern. An mehreren Stellen beklagt der BSt, unsere Landesparlamente und der Bundestag seien personell aufgebläht, und das wäre einfach zu teuer. Aber: So wie in China oder wir hier in Nordkorea geht's im Bundestag ja noch nicht zu.