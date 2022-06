Wo sich Himmel und Erde berühren

Im Zentrum bzw. über allem steht der „Hiddenseer Rosenhimmel“. Die Deckenbemalung der Inselkirche wurde 1922 von dem Berliner Kunstmaler Max Nikolaus Niemeier geschaffen mit der Intention, den Blick zu weiten und Freude zu verbreiten.

In diesem Jahr feiert die Kirchengemeinde Hiddensee nunmehr „100 Jahre Hiddenseer Rosenhimmel.“ In diesem Zusammenhang steht auch der Gottesdienst am 3. Sonntag nach Trinitatis. Er will den „Hiddenseer Rosenhimmel“ vor Augen führen und als Sinnbild mit Gottvertrauen und Lebenszuversicht verbinden.

Unter anderem erklingt die Schuke-Orgel der Inselkirche, gespielt von Eckhart Pätzold (Königstein). Weitere Mitwirkende sind Andrea Grothe (Königstein), Sopran, Monika Piechoki (Kloster), Lesungen und Inselpastor Dr. Konrad Glöckner (Kloster), der den Gottesdienst leiten und predigen wird.