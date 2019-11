Wo finden Sie es in Deutschland am schönsten?

Gewonnen hat Ellen H. aus Kanada - völlig überrascht, dass sie aus den insgesamt 5690 Teilnahme-Zuschriften gezogen wurde, freut sie sich auf ihre Deutschland-Reise mit der DW Anfang Dezember und sagt: "Das wird wunderbar! Die majestätische Kathedrale in Köln sehen und die historische Altstadt von Rothenburg, das ist schon ein Traum. Dazu Glühwein trinken, Lebkuchen essen, in die deutsche Weihnachtskultur eintauchen." Auf die Reise nach Deutschland mitnehmen will die 37-jährige Kanadierin ihren Mann.

Erster Weihnachtsglanz in Rothenburg ob der Tauber

Wie Ellen haben Menschen aus der ganzen Welt bei dem dreisprachigen Online-Gewinnspiel der DW mitgemacht, bei dem die Deutschland-Reise zu den Weihnachtsmärkten in Köln und Rothenburg ob der Tauber zu gewinnen war. Die meisten Zuschriften (66 Prozent) kamen aus Mittel- und Südamerika, allen voran aus Kolumbien, Argentinien und Mexiko.

Die Wahl ihres Lieblingsbundeslands fiel den Usern nicht immer leicht. Klar ist: Jedes deutsche Bundesland hat seine ganz eigene Schönheit. Über die Sehenswürdigkeiten konnten sich die Teilnehmenden in unserem Bundesländer-Spezial informieren - mit Artikel, Bildern, Videos, Quizzen und Tipps zu den Highlights, Bundesland für Bundesland.

Ranking 2019 - Titelverteidiger und ein klarer Aufsteiger

Manche User nannten in unserem Online-Gewinnspiel gleich mehrere Bundesländer als ihre Lieblingsziele in Deutschland. Aus allen Nennungen auf Deutsch, Englisch und Spanisch ergibt sich folgendes Ranking:

Traumziel Bayern: Erster Raureif überzieht das Alpenvorland

Platz 1 - Bayern

Platz 2 - Nordrhein-Westfalen

Platz 3 - Berlin

Bereits 2018 hatten wir unsere User nach ihrem Lieblingsbundesland gefragt; 2019 beteiligten sich an dem Wettbewerb fast fünfmal so viele Menschen! Dabei konnte Bayern den ersten Platz von 2018 nicht nur verteidigen, sondern seinen Vorsprung sogar noch ausbauen: Mit insgesamt 2832 Nennungen ist jede zweite Stimme an dieses Bundesland gegangen! Häufig als Reisegrund genannt wurden die Bergwelt mit den Alpen und Traditionen wie das Oktoberfest. Aber auch die moderne Landeshauptstadt München steht hoch im Kurs.

Fröhlich nicht nur im Karneval: weltoffene Kölner

Der überraschende Aufsteiger 2019 ist Nordrhein-Westfalen - mit beliebten Attraktionen wie den Kathedralen in Köln und Aachen, moderner Architektur in Düsseldorf oder der Schwebebahn in Wuppertal. Die besten Botschafter dieses Bundeslands sind aber offenbar seine Menschen: Genannt wurden die weltoffenen Kölner, die bodenständigen Arbeiter im Ruhrgebiet und die Westfalen mit ihrem trockenen Humor. 2018 noch sechstplatziert hat das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland mit 1944 Nennungen nun den zweiten Platz geholt. Und damit Berlin auf den dritten Platz verwiesen: Die deutsche Hauptstadt kam auf 1121 Nennungen.

Nicht mehr in der Top 3 ist hingegen Baden-Württemberg (2018: Platz 3) - auch das Lieblingsbundesland von Reisegewinnerin Ellen. Dass es für sie auf der DW-Reise nach Bayern und Nordrhein-Westfalen geht, findet sie inspirierend: "Neue Gegenden dieses großartigen Landes zu entdecken, steht immer ganz oben auf meiner Reisewunschliste."

Check-in-Team um Moderatorin Nicole Frölich

Und in Rothenburg ob der Tauber gibt es dann noch ein besondere Überraschung obendrauf: Ellen und ihr Mann werden das Check-in-Team treffen und bei den Dreharbeiten für das TV-Reisemagazin mitmachen.

Gut vorbereitet ist Ellen bereits jetzt auf ihre Reise: Mit den Deutschkursen der DW lernt sie seit Jahren Deutsch. Und: "In unserer kanadischen Heimatstadt organisiert die deutsche Gemeinde jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt – ein kleiner Vorgeschmack auf die Traditionen auf den deutschen Weihnachtsmärkten."