Wo finde ich die Newsletter der Deutschen Welle und wie kann ich sie abonnieren?

Das Anmeldeformular für die Newsletter ist am Fuß der Seite dw.com in verschiedenen Sprachen unter der Rubrik "Service – Newsletter & Co." zu finden.

Hier können Sie einen oder mehrere Newsletter, die Sie abonnieren möchten, auswählen (Häkchen setzen). Anschließend klicken Sie auf "Bestellen". In dem sich öffnenden Formular geben Sie Ihre Daten ein, klicken auf "Abschicken" – und schon haben Sie den oder die Newsletter bestellt.

Im Anschluss erhalten Sie eine Nachricht an die angegebene E-Mail-Adresse. In dieser muss noch einmal über einen Link die E-Mail-Adresse bestätigt werden. Diese Bestätigung beugt dem Missbrauch der E-Mail-Adresse durch Dritte vor. Ihre Frage ist hiermit noch nicht beantwortet? Kontaktieren Sie uns.

info@dw.com

