WM-Qualifikation: Gegen Armenien ein Spitzenspiel?

Die Ausgangslage

Eigentlich gibt es allen Grund zum Optimismus. Die DFB-Elf hat gegen Armenien eine makellose Bilanz. Vier Duelle bisher, vier Siege - und das bislang letzte Aufeinandertreffen im Juni 2014 konnte die deutsche Nationalelf klar mit 6:1 gewinnen.

Aber eigentlich hatte man sich auch bei der Premiere des neuen Bundestrainers Hansi Flick am vergangenen Donnerstag gegen Liechtenstein eine ganz andere Performance erhofft. Der 2:0 ging zwar in Ordnung und brachte die erwarteten Punkte in der WM-Qualifikation. Bedenkt man aber, dass viele Liechtensteiner Spieler keine Fußballprofis sind, haben sich die Deutschen ordentlich schwer getan.

Der neue Trainer

Hansi Flick steht für den Neuanfang in der Nationalelf nach dem Rückzug von Jogi Löw. Doch Flick spürt gleich zu Beginn seines erneuten Engagements beim Deutschen Fußball-Bund, dass die Geduld sehr endlich ist. Bei der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Armenien in Stuttgart (Sonntag, 20.45 Uhr) griff Flick die Kritik an der mageren Ausbeute auf. "Ich möchte zuerst eines sagen, was mir wichtig ist: Wir Trainer sind natürlich auch nicht blind." Er sei "nicht dazu da, um Dinge schönzureden, und wir können - was die Torausbeute betrifft - auch nicht zufrieden sein", sagte der 56-Jährige. Aber für ihn als Trainer seien "oft andere Dinge entscheidend". Und außerdem: "Es braucht ein bisschen Zeit, um neue Ideen und die Spielphilosophie zu implementieren."

"Es braucht ein bisschen Zeit": die DFB-Elf vor dem letzten Länderspiel gegen Liechtenstein

Die Lage in der Gruppe

Armenien führt in der Gruppe J zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar, Deutschland ist nun Gruppenzweiter. Es folgen Nordmazedonien, Rumänien, Island und Liechtenstein. Erklärtes Ziel der DFB-Truppe ist es, mit drei Siegen (am kommenden Mittwoch geht es noch gegen Island) die Tabellenführung zu übernehmen. Sollte das nicht gelingen, hätte der neue Bundestrainer schon seine erste Krise.

Der Gegner

Armenien steht auf der Weltrangliste auf Position 88; die Mannschaft wird vom früheren Dortmunder Henrich Mchitarjan angeführt. Jedes Kind in Armenien kennt seinen Namen. Wenn der 32-Jährige seine Stimme erhebt, hat dies umso mehr Gewicht - als Sprachrohr einer ganzen Nation. Der Angreifer vom italienischen Spitzenklub AS Rom ist nicht nur Kapitän, sondern der beste Fußballer in der Geschichte seines Landes. Beim BVB war er von 2013 bis 2016.

Der "Leader" der Armenier: Henrich Mkhitarjan, früher beim BVB

Die Aufstellung der Deutschen

Kapitän Manuel Neuer wird nach seinen Sprunggelenk-Problemen ins Tor zurückkehren. Neben dem aus dem Teamhotel bereits verletzt abgereisten Thomas Müller (Adduktoren) wird Robin Gosens mit einer Fußverletzung definitiv ausfallen. Der Einsatz von Kai Havertz (grippaler Infekt), der beim Abschlusstraining fehlte, ist unwahrscheinlich. Als Linksverteidiger könnte der Hoffenheimer David Raum zu seinem Länderspiel-Debüt kommen, ansonsten dürfte Flick neben Neuer auch Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Startelf beordern.

Die voraussichtliche deutsche Startelf: Neuer - Baku, Rüdiger, Süle, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Sane - Werner.