WM-Qualifikation: DFB-Team in Rumänien

Ausgangslage:

Das 3:0 zum Auftakt gegen biedere Isländer hat für vieles versöhnt, doch jetzt wartet mit den Rumänen der vermeintlich stärkste Gegner in WM-Qualifikationsgruppe J auf die deutsche Elf. Und ausgerechnet vor der Reifeprüfung in Bukarest, plagen Bundestrainer Joachim Löw einige Personalsorgen. Abwehrspieler Niklas Süle vom FC Bayern, der wegen einer Oberschenkelzerrung schon gegen Island ausgefallen war, reiste er gar nicht mit in Rumäniens Hauptstadt. "Das Risiko einer größeren Muskelverletzung ist gegeben", sagte Löw. Zuvor waren bereits Toni Kroos (Adduktorenprobleme) sowie Jonas Hofmann (positiver Coronatest) und Marcel Halstenberg (Corona-Kontaktperson 1) abgereist. Und auch hinter den Einsätzen von Leon Goretzka (Wade) und Leroy Sané (Oberschenkel) stehen Fragezeichen. Der Gladbacher Florian Neuhaus und Bayern-Talent Jamal Musiala wären Optionen, sollten Goretzka und Sané passen müssen.

Auch die Rumänen haben ihr Auftaktmatch in Gruppe J gewonnen. Allerdings gaben sie gegen Nordmazedonien eine 2:0-Führung aus der Hand, bevor Ianis Hagi, der Sohn von Ex-Starspieler Gheorghe Hagi, als Joker spät zum 3:2-Sieg traf. Er sendete danach einen frechen Gruß an den nächsten Gegner, Deutschland: "Wir wollen zur WM! Und wir glauben sehr daran, dass wir es schaffen", so der 22-Jährige vom schottischen Meister Glasgow Rangers.

Stimmen der Trainer:

Mirel Radoi (Rumänien): "Wir müssen versuchen, schnell zu korrigieren, was [gegen Nordmazedonien] negativ war. Wir können nicht einfach die Fehler übersehen und uns nur darauf berufen, dass wir gewonnen haben. So haben wir gegen Deutschland keine Chance."

Joachim Löw (Deutschland): "Wir werden defensiv vor eine ganz andere Herausforderung gestellt als gegen Island. Wenn wir die Rumänen und die Gegner Richtung EURO im Auge haben, müssen wir uns weiter verbessern."

Statistik:

Die 14. Begegnung mit der rumänischen Elf ist das erste Qualifikationsspiel in der 86-jährigen Länderspielhistorie der beiden Verbände. Elfmal stand man sich in Freundschaftsspielen gegenüber - zuletzt stand man sich im September 2007 gegenüber. Tore von Bernd Schneider, David Odonkor und Lukas Podolski sorgten für einen 3:1-Erfolg. Außerdem war Rumänien zweimal bei einer EM-Vorrunde Gegner der Deutschen: 1984 in Frankreich (2:1) und 2000 in Belgien und den Niederlanden (1:1).

Zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Rumänien halten wir Sie an dieser Stelle immer auf dem neuesten Stand. Anpfiff ist am Sonntag um 20:45 Uhr MESZ.