WM-Kampf: Ian Nepomniachtchi gegen Weltmeister Magnus Carlsen

In der Schach-Szene ist er schon seit vielen Jahren eine feste Größe – jetzt betritt Ian Nepomniachtchi die ganz große Bühne und spielt Ende 2021 gegen Weltmeister Magnus Carlsen um den Titel. "Nepo" sicherte sich mit einem ungefährdeten Remis gegen den Franzosen Maxime Vachier-Lagrave schon in der vorletzten Runde des Kandidaten-Turniers in Jekatarinburg den ersten Platz. Nepomniachtchi profitierte am Montag (26.04.2021) davon, dass sein einzig verbliebender Konkurrent etwas überraschend strauchelte: Der sonst immer sehr sicher spielende Niederländer Anish Giri zog gegen Alexander Grischuk (Russland) den Kürzeren. Seine Aufholjagd war damit gestoppt und es stand fest: Nepomniachtchi ist nicht mehr einzuholen.

Anish Giri: Am Ende reichte es nicht für den Niederländer

Extrem begabt, weniger diszipliniert

Auf den bisher größten Erfolg seiner Karriere musste der 30-jährige Ian Nepomniachtchi ein Jahr lang warten. Schon bei der Hinrunde im April 2020 hatte der Russe überzeugt. Er lag zusammen mit Vachier-Lagrave klar vorne, als das Turnier wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Dass mit Nepomniachtchi aber weiter zu rechnen sein würde, hatte sich in den vielen Online-Turnieren der letzten Monate gezeigt: Nepomniachtchi war einer der wenigen, die immer mal wieder mit Weltmeister Carlsen (Norwegen) mithalten konnte. In der Rückrunde lieferte der Denksportler, der lange zwar als extrem begabt, aber weniger diszipliniert galt, sein Meisterstück ab. Mit drei Siegen und keiner einzigen Niederlage in der Rückrunde hielt er die Konkurrenz in Jekatarinburg souverän auf Distanz - Nepomniachtchi ist jetzt (fast) ganz oben angekommen.

Ob es für Nepomniachtchi sogar noch für den Titel reicht, wird sich ab November 2021 zeigen. In Dubai findet das WM-Duell gegen Magnus Carlsen statt, der klaren Nummer eins im Schachsport. Der Weltmeister ist schon gewarnt: "Er ist einer wenigen, die mich überspielen können", sagte der Norweger kürzlich über seinen zukünftigen WM-Gegner, der aufgrund seines kreativen Stils viele Fans hat. Allerdings dürfte Carlsen insgeheim froh sein, ein weiteres Duell mit dem Weltranglisten-Zweiten Fabiano Caruana (USA) vermieden zu haben. Caruana agierte zwar glücklos in diesem Kandidatenturnier, gilt aber weiter als der Spieler, den Carlsen in einem Wettkampf aktuell am meisten fürchten muss.

Der Rubel rollt

Auf jeden Fall wird mit dem WM-Finale in Dubai der Schachsport in eine neue Phase treten. Der Weltschachbund FIDE und der Weltmeister haben den pandemie-bedingten Schach-Boom ausgenutzt und die Kommerzialisierung des alterwürdigen Denksports vorangetrieben. So gab die FIDE am Rande des Kandidatenturniers bekannt, dass ab sofort der russische Energie-Konzern Gazprom als Sponsor einsteigt. Die sei "der Schlüssel für unseren globalen Erfolg”, schwärmt der rührige FIDE-Chef Arkady Dvorkovich. Und in Jekaterinburg sorgte noch ein weiterer Deal für Aufsehen: Die Video-Rechte für die Schach-Weltmeisterschaften haben ebenfalls einen Abnehmer gefunden. Eingestiegen ist ausgerechnet das mit Weltmeister Magnus Carlsen verbundene Schach-Unternehmen "Play Magnus". Mit anderen Worten: Im Schachsport überträgt der Weltmeister sich zukünftig selbst. Finanziell lohnt sich dies alles für Carlsen und seine Gegner – der Preisfond für den WM-Kampf in Dubai beträgt zwei Millionen Euro – das ist doppelt so viel wie vor drei Jahren.