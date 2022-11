WM-Aus für Fußball-Nationalspieler Timo Werner

Schock für Timo Werner. Einen Tag nach dem umjubelten Einzug ins Achtelfinale der Champions League zerplatzten die WM-Träume des Stürmers von RB Leipzig. Der Fußball-Nationalspieler fällt aufgrund eines Risses des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk für die in drei Wochen beginnende Weltmeisterschaft in Katar aus. RB Leipzig teilte mit, Werner könne wegen der Verletzung in diesem Jahr nicht mehr eingesetzt werden. Der Torjäger war am Mittwoch im Spiel gegen Schachtjor Donezk in der 14. Minute gefoult worden und hatte wenige Minuten später ausgewechselt werden müssen. Zunächst hatte der Verein wissen lassen, dass die Verletzung möglicherweise nicht gravierend sei. Eine weitere Untersuchung brachte dann jedoch die für Werner ernüchternde Diagnose.

Nach zwei eher enttäuschenden Jahren beim FC Chelsea war der 26-Jährige im vergangenen Sommer nach Leipzig zurückgekehrt, wo er bereits von 2016 bis 2020 gespielt hatte. Bei seinem Ex-Klub wollte Werner Spielpraxis und neues Selbstvertrauen für die WM sammeln. Der Plan schien aufzugehen, seine Formkurve zeigte nach oben. Bei neun Bundesliga-Einsätzen hatte Werner vier Treffer erzielt und eine Tor-Vorlage gegeben.

Flick muss umdisponieren

Das hatte auch Bundestrainer Hansi Flick darin bestärkt, in der Nationalmannschaft auf den Leipziger Angreifer zu setzen. "Timo Werner wird immer sehr kritisch gesehen", sagte Flick im Internet-Sender "Magenta TV": "Er hat mit die meisten Tore in den letzten Spielen geschossen. Wenn das früher Miro Klose gemacht hätte, wären alle begeistert gewesen."

Nach Werners Verletzung muss Flick für die WM umplanen. Damit dürften die Chancen des Bremers Niclas Füllkrug auf eine Teilnahme in Katar steigen. Der 29-Jährige ist mit neun Toren aktuell der treffsicherste Stürmer der Bundesliga.

sn/asz (dpa, sid)