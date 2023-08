WM 2023: Spanien - vom Stimmungstief auf den Fußball-Olymp

Natürlich war sie die am meisten geherzte Spielerin beim spanischen Team. Schließlich war es Olga Carmona die den entscheidenden Treffer im WM-Finale erzielt hatte und damit ihr Team den ersten WM-Titel in der Geschichte des spanischen Frauenfußballs bescherte. Mit 1:0 (1:0) setzten sich die Ibererinnen gegen Europameister England verdient durch. Es ist das überaus erfolgreiche Ende einer ungewissen Reise für das Team von Trainer Jorge Vilda.

"Es war so hart, wir haben versucht uns das vorzustellen, aber sowas kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt sind wir Weltmeister. Es ist unglaublich", sagte Spaniens Jennifer Hermoso im ZDF überglücklich und mit Tränen in den Augen.

15 Spielerinnen beschweren sich beim Verband

Nicht viele Experten hatten den Spanierinnen diesen Titel zugetraut - denn vor dem Turnier gab es einen Menge öffentlich ausgetragenen Zoff zwischen dem Team und Trainer Vilda. Gerade einmal zwölf Monate liegen zwischen dem scheinbaren spanischen Weltuntergang und dem größt möglichen Triumph eines Frauen-Nationalteams.

Die Krönung auch für den Trainer: Spaniens Chefcoach Jorge Vilda (2.v.r.) Bild: Catherine Ivill/Getty Images

Noch im vergangenen September hatten 15 Nationalspielerinnen ein Schreiben an den spanischen Fußballverband aufgesetzt, in dem sie offenbar ihrem Unmut über den Nationaltrainer Ausdruck verliehen. Sie forderten, "dass die Lage korrigiert" werde, um die "Leistungsfähigkeit" der Mannschaft zu verbessern.

Trainer Vilda sitzt fest im Sattel

Ein wichtiger Grund für das vorzeitige Ausscheiden im Viertelfinale gegen die Engländerinnen im vergangenen EM-Sommer sollen nach der Meinung der Spielerinnen falsches Training und die Missachtung von Reservistinnen gewesen sein. Aber: Der Verband hielt an Vilda fest, ließ sich von der vermeintlichen kleinen "Meuterei" nicht weiter beeindrucken.

Allerdings zog der Coach daraus Konsequenzen. Von den 15 Bedenkenträgerinnen konnten mit Ona Batlle, Aitana Bonmati und Mariona Caldentey nur drei Spielerinnen die Reise nach Australien und Neuseeland antreten. Und die drei waren in Down Under Eckpfeiler des spanischen Erfolgs.

Bonmati wurde nach dem Finale sogar zur besten Spielerin des Turniers gewählt. "Mir fehlen für diesen Moment die Worte, es ist unglaublich“, sagte Bonmati der BBC. "Ich bin so stolz, weil wir ein großartiges Turnier gespielt haben. Wir haben gelitten, aber es hat uns auch Spaß gemacht. Wir haben es verdient."

Der Erfolg gab Vilda und seinem Trainerteam recht. Spanien hat nun, dank der Kontinuität des Verbandes, verdient den größten Titel im Weltfußball gewonnen.