Kubaner freuen sich auf das Internet

Vor 5 Jahren öffnete Präsident Raúl Castro Kubas Wirtschaft für private Unternehmen - allerdings staatlich streng reglementiert. So hielt sich der erwartete Aufschwung in engen Grenzen. Das zeigt sich vor allem beim kaum entwickelten privaten Internetzugang der Kubaner. In einem Pilotprojekt in Havanna sollen nun 2000 Haushalte ans Netz gehen.