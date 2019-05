Wirtschaftliche Abkühlung schlägt auf Arbeitsmarkt durch

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) zählte im Mai 7000 Arbeitslose mehr als im April, die Gesamtzahl stieg damit auf 2,236 Millionen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,9 Prozent. Klammert man jahreszeitliche Schwankungen aus, stieg die Arbeitslosenzahl von April auf Mai laut BA um 60.000. Saisonbereinigt war es der erste Anstieg seit fast zwei Jahren.

Unternehmen suchen weniger Arbeitskräfte

Im Vergleich zu Vorjahr lag die Zahl der Arbeitslosen dennoch um 80.000 niedriger. Die Zahl der offenen Stellen gingen allerdings im Jahresvergleich leicht zurück: Bei der Bundesagentur waren 792.000 Jobs gemeldet - 1000 weniger als vor einem Jahr. "Auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich erste Auswirkungen der zuletzt etwas schwächeren konjunkturellen Entwicklung", sagte BA-Chef Detlef Scheele in Nürnberg. "Die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern schwächt sich auf hohem Niveau merklich ab."

Forschungsinstitute und die Bundesregierung hatten in den vergangenen Monaten ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Die Bundesregierung rechnet nur noch mit einem Plus von 0,5 Prozent, nach 1,4 Prozent 2018. In dieser Prognose sei eingepreist, "dass sich am Arbeitsmarkt etwas tut", sagte BA-Chef Scheele.

Zahl der Erwerbstätigen weiter gestiegen

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung blieben auf Wachstumskurs, betonte Scheele. Denn manche Branchen koppelten sich von der Konjunktur ab und wegen des Fachkräftemangels hielten viele Unternehmen am Personal fest, auch wenn die Auftragslage schwächer werde.

So lag die Zahl der Erwerbstätigen nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes im April bei 45,11 Millionen - ein Plus von 32.000 im Vergleich zum Vormonat. Zum Vorjahr waren es 484.000 Erwerbstätige mehr.

Der Anstieg beruht laut BA weitgehend auf mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Deren Zahl hat laut Hochrechnungen der Bundesagentur von Februar auf März saisonbereinigt um 27.000 zugenommen. Damit hatten 33,31 Millionen Menschen in Deutschland zuletzt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – 646.000 mehr als ein Jahr zuvor.

Sondereffekte wegen falscher Einstufungen

Der größere Teil des Anstiegs der Arbeitslosenzahlen im Monatsvergleich geht der Behörde zufolge auf "Prüfaktivitäten zum Arbeitsvermittlungsstatus von Arbeitslosengeld II-Berechtigten" zurück. Die BA hatte mit der Überprüfung auf eine Kritik des Bundesrechnungshofs reagiert. Der hatte bemängelt, dass Jobcenter manche Hartz-IV-Bezieher als "arbeitssuchend" eingestuft hätten, obwohl sie eigentlich "arbeitslos" seien.

ww/stu (afp, dpd, rtr)