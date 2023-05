Made in Germany

Wirtschaft und Umwelt in Gefahr

Welche Folgen hätte Chinas Angriff auf Taiwan für die Weltwirtschaft? Wie viel Energie braucht ChatGPT? Pusht Putins Krieg die Energiewende? Was tun gegen Plastikmüll in Indonesien? Und schwimmende Windräder in Frankreich.