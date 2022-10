Wird die englische WSL dem Hype gerecht?

Für Leah Williamson ist es zur Gewohnheit geworden, mit ihrer Mannschaft vor Zehntausenden von Zuschauern Siege zu feiern. Zwei Monate nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2022 vor 87.192 Zuschauern im Wembley-Stadion dachte sie an die 47.367 Zuschauer, die ihren FC Arsenal beim 4:0-Sieg gegen die Tottenham Hotspur 15 Kilometer von London entfernt im Emirates-Stadion gesehen hatten.

"Ich denke, es [der Anstieg der Zuschauerzahlen; Anm.d.Red.] war schon im Gange, bevor COVID uns wieder ein wenig zurückgeworfen hat. Aber jetzt sind es die Leute, die sich dafür interessieren, diese Leute sind Fans des Spiels, und sie werden wieder und wieder kommen, um uns zu sehen, hoffe ich", sagte Williamson gegenüber DW, bevor sie einen etwas vorsichtigeren Ton anschlug.

"Es muss einfach der richtige Zeitpunkt sein, und dann kommt es auf die Nachhaltigkeit des Spiels an. Ich hinterfrage es, weil es mit der Herrenmannschaft kompatibel sein muss, und es gibt eine Menge Dinge, die für einen Tag wie heute zusammenpassen müssen."



Doch die Dinge die passen müssen, kommen in England immer häufiger zusammen. Am letzten September-Wochenende fand auch das Merseyside-Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton vor 27.574 Zuschauern statt. Das bedeutet, dass zwei der vier besten Besucherzahlen der Liga an zwei aufeinanderfolgenden Tagen verzeichnet wurden. Die Karten für das Freundschaftsspiel der Engländerinnen gegen die USA am 7. Oktober in Wembley waren in weniger als 24 Stunden ausverkauft. Die Nachfrage ist eindeutig.

Ausverkauft: aber kein volles Haus

Doch eine nicht erwartete Folge der preislich erschwinglichen Eintrittskarten und der gestiegenen Nachfrage sind leere Plätze bei ausverkauften Spielen. Fast 6.000 Personen oder elf Prozent derjenigen, die Karten für das Nordlondoner Derby zwischen Arsenal und den Spurs gekauft hatten, erschienen nicht zum Spiel. Leere Plätze in ausverkauften Stadien waren auch im Sommer bei der Europameisterschaft zu beobachten.

Dieses Phänomen ist nun auch in der WSL zu befürchten: Mehrere WSL-Klubs konnten zwar ihr gesamtes Dauerkartenkontingent für ihre Heimspiele, die größtenteils in viel kleineren Stadien stattfinden, verkaufen. Doch es liegt die Vermutung nahe, dass einige Fans das Saisonticket nur gekauft haben, um sich den Eintritt für ein paar wichtige Spiele in der Saison zu sichern, und nicht unbedingt jedes Spiel besuchen werden.

Nichtsdestotrotz sind die Zuschauerzahlen zu Beginn der Saison ermutigend. Die angesprochenen Derbys zwischen Liverpool und Everton, sowie Arsenal und Tottenham haben den Zuschauerschnitt auf über 10.000 schnellen lassen. Dieser Wert wird ohne Zweifel sinken, sobald weniger Spiele in den größeren Stadien ausgetragen werden. Dennoch sind die Zuschauerzahlen im Allgemeinen gestiegen. Dieses Level zu halten, ist jedoch ein schwieriges Unterfangen. Wie Williamson andeutete, stiegen die Zuschauerzahlen sprunghaft an, nachdem England das Halbfinale der WM 2019 erreicht hatte. Kurz darauf wurde dieses Momentum jedoch von der Corona-Pandemie stark ausgebremst. Nächstes Jahr findet die nächste Weltmeisterschaft in Australian und Neuseeland statt. Es wird wahrscheinlich keine bessere Möglichkeit mehr geben, die Dinge diesmal in die richtigen Bahnen zu leiten.

Das Wichtigste für die Weiterentwicklung in England ist die zunehmende Bereitschaft der Vereine und des englischen Fußballverbands (FA), in den Frauenfußball zu investieren. Nachdem der FC Liverpool nach jahrelanger Unterfinanzierung wieder in die WSL aufgestiegen ist und auch Manchester United nach ähnlicher Zurückhaltung nun endlich aufgeholt hat, erkennen jetzt alle großen Vereine der Premier League den Wert ihrer Frauenteams.

Sam Kerr vom FC Chelsea ist eine der bestbezahlten Spielerinnen der Welt

Tatsächlich ist es so, dass die Finanzierung eines Top-Frauenteams nur etwa ein Prozent des Budgets einer Herrenmannschaft wie United, Manchester City, Chelsea oder Arsenal ausmacht, und die Beiträge werden nicht auf die UEFA-Fairplay-Regeln angerechnet. Aber selbst dieses eine Prozent ist für Vereine, die nicht zu den Top-Klubs zählen, unerreichbar. Das hat zur Folge, dass die WSL immer mehr der Premier League ähnelt - nur der aktuell Tabellenletzte der WSL, der Reading FC, hat keine Herrenmannschaft in der besten englischen Liga hinter sich.

Emma Hayes: Premier-League-Übernahme das Ziel

"Ich glaube, wir sind jetzt in die Phase eingetreten, in der der Frauenfußball zu einem Geschäft wird", sagte die Cheftrainerin von Meister Chelsea, Emma Hayes, nach dem EM-Sieg. "Der nächste Schritt ist, dass die Liga die FA verlässt und in die Premier League oder ein unabhängiges Gremium übergeht, und dass es eine Vision für den Frauenfußball gibt, damit wir nicht nur einzelne große Momente haben - einzelne Ereignisse alle zwei Jahre oder einmal im Jahr - sondern jede Woche."

Die WSL hat bereits damit begonnen, sich mehr wie ein großes Unternehmen zu verhalten, indem sie millionenschwere Verträge mit Sky und der BBC für inländische Fernsehübertragungen und einen Vertrag mit DAZN für Übersee abgeschlossen hat, der die konkurrierenden europäischen Ligen finanziell noch weiter in den Schatten stellen wird. Während es kaum Zweifel daran gibt, dass das hyperkapitalistische Modell der Premier League der richtige Weg ist, um mehr Geld einzunehmen, stellt sich die Frage, ob die WSL langfristig ein System anstrebt, in dem nur noch das Geld zählt.

Klar ist, dass die Kombination aus Geld, besseren Einrichtungen und größeren Zuschauerzahlen die WSL zum bevorzugten Ziel für die besten Spieler der Welt gemacht hat. Lediglich eine Handvoll Klubs in Spanien, Frankreich und Deutschland können da noch halbwegs mithalten.

Es ist wirklich beeindruckend, wie sich die WSL seit der Europameisterschaft entwickelt hat. Die österreichische Nationalverteidigerin Laura Wienroither vom FC Arsenal sagte gegenüber DW: "Ich habe das Gefühl, dass die Qualität in der WSL im Allgemeinen viel besser ist. Und auch, was in den sozialen Medien und in der Öffentlichkeit passiert."

Champions League: Herausforderung für englische Vereine

Dennoch scheint es so, dass die allgemein positive Einstellung zum Fußball der Frauen in England bei einem der größten Klubs des Landes nicht sonderlich stark ausgeprägt ist. Manchester City hätte eigentlich mehr als die meisten anderen Vereine von dem gestiegenen Marktwert der Spielerinnen nach dem EM-Sieg der englischen Frauen profitieren müssen. Doch City verlor seine Stammspielerinnen Lucy Bronze und - durch den Weltrekordverkauf - auch Keira Walsh an den FC Barcelona. Georgia Stanway wechselte zum FC Bayern München und Ellen White, Jill Scott und Ersatztorhüterin Karen Bardsley beendeten ihre Karrieren. Caroline Weir, ein weiterer Sommerabgang, warf City im Trikot von Real Madrid durch ihren Siegtreffer in der Champions-League-Qualifikation sogar aus dem Wettbewerb.

Englische Vereine haben es nicht geschafft, Lyon und Co. die Champions League streitig zu machen

Angesichts der Tatsache, dass die Eigentümer von Manchester City in Abu Dhabi dafür sorgen, dass Geld im Verein keine Rolle spielt, ist eine solche Abwanderung verwunderlich. Und die Gerüchte, dass Cheftrainer Gareth Taylor bei den Spielerinnen kein großes Ansehen genießt, haben sich nach der schockierenden Auftaktniederlage in der WSL gegen Aston Villa und der anschließenden Pleite auf internationalem Parkett gegen Real noch verstärkt. Das Fehlen in der Champions League wird City finanziell nicht treffen, aber es wird dem Ruf des Klubs schaden.

Die Königsklasse des Fußballs bleibt die letzte große Herausforderung für die WSL. Der FC Arsenal ist die einzige Mannschaft, die den Wettbewerb bisher gewinnen konnte - das war 2007, vier Jahre vor der Gründung der WSL und fast ein Jahrzehnt bevor die Liga professionell wurde. "Als Liga WSL könnten wir jetzt in diesem Wettbewerb, in der Champions League, Druck machen", sagte Williamson der DW, schon bevor sich ihr FC Arsenal an Ajax Amsterdam vorbeischob und in die Gruppenphase einzog.

Doch die Auslosung der Gruppenspiele ergab, dass sich die WSL-Teams ganz schön ins Zeug werden legen müssen, um sich zu behaupten. Während Arsenal dem Titelverteidiger aus Lyon und dem italienischen Meister Juventus Turin zugelost wurde, trifft der FC Chelsea auf die aufstrebenden Mannschaften von Paris Saint-Germain und Real Madrid. Bei allem Hype und aktuellem Wohlwollen wird die WSL auch daran gemessen werden, wie gut sie sich gegen die Besten Europas schlägt.