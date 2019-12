Wir wollen Ihre Version von Beethovens "Für Elise" hören!

Ludwig van Beethoven ist der weltweit meistgespielte klassische Komponist. 2020 jährt sich der Geburtstag des berühmten Deutschen zum 250. Mal. Die Welt feiert ihn daher mit vielen Veranstaltungen und Konzerten. Vor allem seine Geburtsstadt Bonn steht im kommenden Jahr ganz im Zeichen des großen Jubiläums.



Viele der Kompositionen von Ludwig van Beethoven sind heute weltweit bekannt. Eine der populärsten ist "Für Elise". Das Klavierstück ist schon mehr als 200 Jahre alt, aber es hat die Zeit überdauert. Wir wünschen uns nun von Ihnen ein Video, in dem Sie das Stück spielen. Ob auf dem Klavier, auf der Blockflöte, auf dem Saxofon oder auf Trommeln - vielleicht möchten Sie es auch pfeifen oder summen. Ganz egal, seien Sie kreativ!

Sie müssen sich dabei nur aufnehmen - zum Beispiel mit dem Mobiltelefon - und zwar in Ton und Bild. Das Video können Sie direkt auf unserer Webseite hochladen.



Wir sind gespannt auf Ihre Versionen der berühmten Komposition. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine dreitägige Reise für zwei Personen zum Beethovenfest in Bonn. Flug und Übernachtung sind inklusive und natürlich laden wir Sie auch zu einem Konzert im Rahmen des Beethovenfestes im September 2020 ein.



Einsendeschluss ist der 31.01.2020 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!