Wir und Ihr - Leben wir in polarisierten Welten? - Krieg

Es ist März 2003, der irakische Soldat „Faris“, der aus Angst vor irakischen Milizen seinen wahren Namen nicht nennen will, sieht, wie US-Soldaten den Präsidentenpalast in Bagdad einnehmen. Er weint vor Erschöpfung und vor Trauer, weil das Land verloren ist.

Amber Asbury war als Kampfsanitäterin der US-Armee von 2005 bis 2006 in Bagdad stationiert. Sie findet, es war gut, den Diktator Saddam Hussein auszuschalten, die Irakerinnen und Iraker seien zunächst glücklich gewesen über ihre neue Freiheit. Aber die USA hätten keinen langfristigen Plan für den Irak gehabt und seien zu lang geblieben.

Der US-Scharfschütze Garett L. Reppenhagen war von 2004 bis 2005 im Irak. Er tötete feindliche Kämpfer, aber auch Unschuldige und bereut seine Beteiligung an dem von den USA begonnenen Krieg heute zutiefst. Wie viele US-Veteraninnen und Veteranen leidet er unter Posttraumatischen Belastungsstörungen.

Die geopolitischen Auswirkungen dieses Krieges sind bis heute weit über den Irak und die Region hinaus spürbar. Die gesamte Region wurde destabilisiert, es kam zu einem Machtvakuum, in dem Terrororganisationen wie Al Qaida Im Irak oder der sogenannte Islamische Staat entstanden. Zur Rechenschaft gezogen wurde nie jemand der Verantwortlichen.

24. Februar 2022 – Russland greift die Ukraine in einer Großoffensive an. Auch das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Während die Mehrzahl der westlichen Staaten die russische Aggression schnell verurteilte, fiel eine Abstimmung über die Missbilligung des russischen Einmarschs in der UN polarisierter aus: Große Teile des sogenannten globalen Südens enthielten sich ihrer Stimme, zusammen genommen repräsentieren diese Staaten wie China oder Indien den größten Teil der Weltbevölkerung.

Für manche Beobachter hat diese globale Polarisierung ihren Ursprung im Irak-Krieg. So findet der der britische Labour-Abgeordnete und Friedensaktivist Andrew Murray: „Die Invasion der Ukraine findet in der Welt statt, die die Irak-Invasion geschaffen hat. Wenn eine „regelbasierte Weltordnung“ zusammengebrochen ist, dann war es 2003.“