Wir und Ihr - Leben wir in polarisierten Welten? - KI

Wird künstliche Intelligenz das Leben der Menschen verbessern oder zu ihrem Untergang führen? Die Entwickler arbeiten mit Hochdruck daran, künstliche Intelligenz in jeden Aspekt unseres Lebens zu integrieren, und in Bereichen wie der Medizin ist sie bereits vielversprechend. Was aber, wenn sie für üble Zwecke eingesetzt wird?

In Japan arbeitet der Erfinder und Wissenschaftler hinter der Firma Cyberdyne daran, das Leben kranker und älterer Menschen zu verbessern. Die Roboteranzüge von Professor Yoshiyuki Sankai sind KI-gesteuerte Exoskelette, die in der Rehabilitationsmedizin eingesetzt werden, um Schlaganfallopfern und anderen Menschen zu helfen, wieder laufen zu lernen. Er sagt eine Welt voraus, in der KI als eine neue, wohlwollende Spezies in Harmonie mit den Menschen leben wird.

Doch im Silicon Valley, der Wiege der KI-Entwicklung, gibt es einen beunruhigenden Widerspruch: eine tiefe Verunsicherung vieler Entwickler über die unbezähmbaren Kräfte, die sie freisetzen. Gabriel Mukobi ist Informatikstudent in Stanford und schlägt Alarm, dass KI uns in eine Katastrophe treiben und sogar zur Auslöschung der Menschheit führen könnte. Er steht an der Spitze einer kleinen Gruppe von Forschern, die gegen den Strom schwimmen, um sicherzustellen, dass KI sicher und für alle von Nutzen ist. Was sind die Versprechen und Gefahren der KI? Und wer entscheidet, wie sie eingesetzt wird?