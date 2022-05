Projekt Zukunft

Wir müssen reden - über den Klimawandel

Als Jeff Bezos eine Spritztour ins All unternahm, berichteten US-amerikanische Medien an einem Tag 212 Minuten darüber. Über den Klimawandel berichteten sie 267 Minuten - im ganzen Jahr. Was läuft falsch in der Kommunikation über den Klimawandel?