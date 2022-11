„Wir“– das sagt sich so leicht. Aber gibt es das große „Wir“ überhaupt noch – oder driftet die Gesellschaft auseinander in Alt und Jung, Arm und Reich, Trans und Cis, mit und ohne Einwanderungsgeschichte? Leben viele nur noch in ihrer eigenen Blase? Wo gibt es Räume für Dialog? Warum übersehen wir, was uns eint?

Die ARD-Themenwoche "WIR gesucht - Was hält uns zusammen?" spricht Konflikte offen an. An unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Facetten wird nach den Hintergründen des Auseinanderdriftens gesucht, aber auch nach mutigen Beispielen, wo Spaltung überwunden wird.

Die Deutsche Welle beteiligt sich ebenfalls mit zahlreichen eigenen Inhalten wie beispielsweise Dokumentationen und ausgewählten Magazinen daran.

Die Themenwoche startet am Sonntag, 06. November 2022 auf DW Deutsch und DW Deutsch+.